Açıklamada, "Arabulucu ülkeler, Barış Kurulu ile İsrailli yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşme de dahil olmak üzere, Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan'ın uygulanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğü ve müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir aşamada, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının altını çizmektedir." denildi.

Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in ateşkes anlaşmasından doğan tüm yükümlülüklerine tam olarak uymasının zorunlu olduğunu vurguladı. İsrail'e ateşkesi daha fazla zedeleyebilecek ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.