Türkiye, Mısır ve Katar'dan İsrail'in Gazze saldırılarına ortak tepki: Ateşkes yükümlülüklerine tam uyulmalı
Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze'de sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını ortak açıklamayla kınadı. Arabulucu ülkeler, saldırıların müzakere sürecini sekteye uğrattığını belirterek İsrail'e ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerine tam olarak uyma çağrısı yaptı
Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in Gazze'deki son saldırılarına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Arabulucu üç ülke, saldırıları en güçlü biçimde kınayarak ateşkes yükümlülüklerine tam olarak uyulması çağrısında bulundu.
Ortak açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda kadınlar ve çocuklar dahil sivillerin hayatını kaybettiği belirtilirken devam eden ihlallerden duyulan endişe dile getirildi.
Türkiye, Mısır ve Katar, saldırıların Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik müzakere sürecinin kritik bir aşamasında yoğunlaşmasına da tepki gösterdi.
İSRAİL'İN SALDIRILARINA ORTAK TEPKİ
Türkiye, Mısır ve Katar'ın ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye Cumhuriyeti, Mısır Arap Cumhuriyeti ve Katar Devleti, arabulucu ülkeler olarak, İsrail'in Gazze Şeridi'nde kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere sivillerin hayatını kaybetmesine yol açan son saldırılarını en güçlü biçimde kınamakta ve devam eden ihlallerden duydukları derin endişeyi ifade etmektedir."
"BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ÇABALARI SEKTEYE UĞRATIYOR"
Üç ülke, Barış Kurulu ile İsrailli yetkililer arasındaki görüşme dahil Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan'ın uygulanması için yoğun çabaların sürdüğünü belirtti. Müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı bir dönemde saldırıların yoğunlaşmasının yürütülen çabalara zarar verdiği kaydedildi.
Açıklamada, "Arabulucu ülkeler, Barış Kurulu ile İsrailli yetkililer arasında gerçekleştirilen görüşme de dahil olmak üzere, Gazze'deki Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Plan'ın uygulanmasına yönelik yoğun çabaların sürdüğü ve müzakere sürecinde yapıcı adımların atıldığı kritik bir aşamada, İsrail'in saldırılarının yoğunlaşmasının bölgesel ve uluslararası çabaları sekteye uğrattığının altını çizmektedir." denildi.
Türkiye, Mısır ve Katar, İsrail'in ateşkes anlaşmasından doğan tüm yükümlülüklerine tam olarak uymasının zorunlu olduğunu vurguladı. İsrail'e ateşkesi daha fazla zedeleyebilecek ve gerilimi tırmandırabilecek eylemlerden kaçınma çağrısı yapıldı.
ATEŞKES İÇİN ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
Ortak açıklamanın son bölümünde uluslararası topluma da çağrıda bulunuldu. Arabulucu ülkeler, ateşkese uyulmasının sağlanması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi için gerekli adımların atılmasını istedi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bölgede devam eden İsrail saldırganlığının yol açtığı yıkıcı sonuçlar karşısında arabulucu ülkeler; uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararıyla desteklenen, Başkan Trump'ın liderliğindeki Barış Kurulu'na, ateşkese uyulmasını teminen gerekli adımların atılması ve daha fazla tırmanmanın önlenmesi için baskı yapılması yönündeki çağrılarını yinelemektedir."