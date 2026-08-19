Yeni Parti’de kongre takvimi belli oldu
CHP'den kavgalarla ayrılanların kurduğu Yeni Parti'de kongre takvimi belli oldu. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında sürecin 22 Ağustos’ta başlayacağını belirterek üye çizelgelerinin askıya çıkacağı 26 Ağustos tarihine kadar partiye kaydolanların kongrelerde oy kullanabileceğini belirtti. İlçe ve il seçimlerinin ardından 27 Ekim’e kadar tüm yerel kongrelerin tamamlanması, ardından Parti Meclisi’nin toplanarak büyük kurultay tarihini netleştirmesi planlanıyor.
Özgür Özel'in CHP'yi bölerek kurduğu Yeni Parti'de kongre takvimi resmen ilan edildi.
26 AĞUSTOS'TA ÜYE LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR
TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre kongre takviminin detaylarını paylaştı. Açıklanan programa göre kongre süreci 22 Ağustos itibarıyla resmen start alacak.
ÜYE OLANLAR KONGREDE OY KULLANACAK
Sürece ilişkin ayrıntıları aktaran Sözcü Zeynel Emre, "22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla kongre takviminin başlanması ve takvimin ilanı olacak. 26 Ağustos'ta üye çizelgelerinin ilçe başkanlığında askıya çıkarılması ve itiraz süresinin başlaması olacak. 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar, devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecekler." dedi.
İlçe seçimleri 12 Eylül'den, il seçimleri ise 18 Ekim'den itibaren gerçekleştirilecek. Sürecin yerel ayağını sonlandırmayı hedeflediklerini belirten Emre, "27 Ekim'e kadar il kongrelerini bitirmiş olacağız. Sonra Parti Meclisi'ni toplayıp büyük kurultay tarihini belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından toplanacak Parti Meclisi, büyük kurultay gününü karara bağlayacak.