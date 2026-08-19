Yeni Parti’de kongre takvimi belli oldu

Özgür Özel'in CHP'yi bölerek kurduğu Yeni Parti'de kongre takvimi resmen ilan edildi.

26 AĞUSTOS'TA ÜYE LİSTELERİ ASKIYA ÇIKIYOR

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre kongre takviminin detaylarını paylaştı. Açıklanan programa göre kongre süreci 22 Ağustos itibarıyla resmen start alacak.

ÜYE OLANLAR KONGREDE OY KULLANACAK

Sürece ilişkin ayrıntıları aktaran Sözcü Zeynel Emre, "22 Ağustos Cumartesi günü itibarıyla kongre takviminin başlanması ve takvimin ilanı olacak. 26 Ağustos'ta üye çizelgelerinin ilçe başkanlığında askıya çıkarılması ve itiraz süresinin başlaması olacak. 26 Ağustos tarihine kadar üye olanlar, devam eden kongre süreçlerinde oy kullanabilecekler." dedi.