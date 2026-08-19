Şanlıurfa ve Şanlıurfalıları hedef alan sözler sonrası harekete geçildi! Feride Durdu hakkında soruşturma

Şanlıurfa’ya yönelik ifadeleri tartışma yaratan Durdu hakkında soruşturma başlatıldı.

YOUTUBE'DAN KALDIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan açık kaynak araştırmasında soruşturmaya konu videonun, Durdu'nun kullanımında olduğu değerlendirilen YouTube kanalında daha önce yayımlandığı ancak daha sonra kanaldan kaldırıldığı tespit edildi.

Videonun ilk yayın tarihi, erişim ve etkileşim bilgileri ile kaldırılmadan önceki içeriğine ilişkin verilerin belirlenmesi için çalışmaların sürdürülmesi yönünde talimat verildi.

Durdu'nun benzer nitelikte başka herkese açık paylaşımlarının bulunup bulunmadığının da araştırılacağı belirtildi.

16 HAZİRAN'DA YURT DIŞINA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda Feride Durdu'nun yurt dışında bulunduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı.

Yurda giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi sonucu Durdu'nun 16 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Tiflis/Gürcistan'a çıkış yaptığı tespit edildi.

Durdu'nun daha sonra Kamboçya'ya geçtiği değerlendirilirken, halen bu ülkede bulunup bulunmadığının ve güncel ikametinin kesin olarak belirlenmesine yönelik araştırma ve teyit işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

YENİDEN YAYIMLANIRSA ERİŞİM ENGELİ İŞLEMİ

Soruşturmaya konu içeriğin yeniden yayımlandığının belirlenmesi halinde paylaşımın adresi ile yayımlandığı hesap ve platform bilgilerinin tespit edilmesi talimatı da verildi.

İçeriğin yeniden yayımlanması durumunda 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine yönelik gerekli adli işlemlerin başlatılması istendi.

Araştırma ve tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından elde edilen bilgi, belge ve dijital verilerin soruşturma dosyasına gönderileceği bildirildi.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi.