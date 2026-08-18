Terör gitti refah geldi: Petrolde yeni rekor Bismil'den gelecek! Ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sağlanacak
Türkiye 50 yıllık terör belasından kurtuluyor. Huzurun sağlanmasıyla birlikte Bölgenin ekonomik potansiyeli ortaya çıktı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınma hamleleri katlanarak arttı. Diyarbakır Bismil'de kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı. Bölgede belirlenen 7 bin kilometrelik büyüklüğe sahip bloklarda kuyular açılacak. Rezervin toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşacak. Ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sağlanacak.
2002'den itibaren AK Parti hükümetlerinin attığı adımlar, terörle anılan insanların göç ettiği bölgenin sosyoekonomik yapısına dokundu. Terörsüz Türkiye süreciyle de yeni bir dönemin kapısı açıldı.
25 YILDA BÖLGE İHRACATI 20 KAT ARTTI
Bölgede enerjiden, ticarete, sanayiden turizme büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Tarım canlanıyor, OSB'lerde yüzbinlerce kişi çalışıyor, oteller doluyor. Sadece geçen sene 881 şirket ilk kez ihracat yaptı. 25 yılda bölge ihracatı 20 kat artarak 13 milyar doları aştı. Gabar'da çıkartılan petrol cari açığa yılda 2 milyar dolar katkı yapıyor. Kalkınma, bölge ile sınırlı kalmadı, Türkiye'nin büyümesine katkı sağladı.
BİSMİL'DE KAYA PETROLÜ ÜRETİMİ
Enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında Diyarbakır Bismil'de kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'ı potansiyel olarak 2'ye 3'e katlayacak bir kaya petrolünün müjdesini verirken, rezervin toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşacak.
Diyarbakır'daki kaya petrolü ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sunacak.
Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'li şirket ile Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yaklaşık 3-4 kilometre yatay sondajla kayaların içerisine girerek sıkışmış olduğu düşünülen petrolü çıkarmaya yönelik teknolojiyi denediklerini anlatan Bayraktar, çalışmanın başarılı olması halinde bölgede yüzlerce kuyunun gündeme geleceğini kaydetti. Bayraktar, Bismil'in kuzeyindeki saha için "Gabar'ı 2'ye 3'e katlayacak potansiyeli var" dedi.
HEDEF 6 MİLYAR VARİL PETROL
Diyarbakır Bismil ve Silvan'da kaya petrolü çıkarmak için bu alanda dünya çapında yetkinliğe sahip ABD'li şirketler Continental Resources ve TransAtlantic Petroleum ile çalışmalara başlandı. Bölgede belirlenen 7 bin kilometrelik büyüklüğe sahip bloklarda kuyular açılacak.
Bu bloklardaki tahmini rezerv 6,1 milyar varil olurken, bunun şu anki piyasa değeri ise 540 milyar dolar yapıyor.
Bölgede geleneksel olmayan ankonvansiyonel yöntemlerle dikey ve yatay sondaj yapılacak. Şu an ilk etapta Bismil'deki kuyuda yatay sondaj kullanılıyor. Yatayda kayaların içerisinde 3-4 kilometre girilerek orada olduğu hesap edilen petrolün üretimine başlanacak.
Bölgede önümüzdeki 3 yılda 24 kuyu kazılması amaçlanıyor. Kaya petrolü çıkarmak için çok sayıda Türk mühendis ABD'li şirketin merkezine eğitime gönderilirken, daha sonra bu projelerde Türkiye'nin yetkinlik ve kabiliyet kazanarak kendi başına bu petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması hedefleniyor.
YILLIK 8 MİLYAR DOLAR KATKI
Gabar'da yapılan üretim şu an tam kapasiteye ulaşmamasına rağmen ekonomiye yıllık 2 milyar dolarlık katkıda bulunurken, Diyarbakır'daki kaya petrolünden 8 milyar dolarlık yıllık kazanç sağlanması amaçlanıyor.
Üretimin 5 yıl içerisinde günlük 250 bin varile ulaşması hedefleniyor.
TRAKYA'DA KAYA GAZI
Diyarbakır'da petrol kuyularının açılmasının ardından Trakya'da da aynı şirket ile bu kez kaya gazı aramacılığı için çalışmalara başlanacak. Burada da milyarlarca dolarlık kaya gazı keşfi bekleniyor.
KAYA GAZI VE PETROLÜ NASIL ÇIKARILIYOR?
Petrol ve doğal gaz, oluştuğu ana kayadan ayrılarak farklı kayaçlar içerisine yerleşirken, bu yer değişimi sırasında petrol veya doğal gazın bir bölümü ana kayada kalıyor.
İşte ana kayayı terk etmeyen ve kayacın gözeneklerinde kalan bu hidrokarbonlara kaya gazı ve kaya petrolü deniliyor. Örneğin kayaç denilen formasyonların içinde sıkışmış olan bu gaz veya petrol, hidrolik çatlatma adı verilen işlemle kaya katmanlarının içinde kırılmalar üretilerek açığa çıkarılıyor. Bu çatlatmalarda su basıncı kullanılıyor.
TAKVİM'den Barış Şimşek'in haberine göre, gazın ve petrolün açığa çıkması için istenilen derinliğe inildikten sonra kaya katmanları içinde yatay ve dikey kırılmalar yapılarak, yüzeye katkı maddeli basınçlı su enjekte edilerek çıkarılabiliyorlar. Ancak kaya gazı ve petrolünün sondajı, klasik petrol ve doğal gaz aramaya göre daha kolay olmasına rağmen yüzde 50 daha maliyetli olarak biliniyor.
6 AYDA 23,1 MİLYON VARİL PETROL ÜRETİLDİ
Yerli doğal gaz ve petrol üretimine hız kesmeden devam eden Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi, yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaştı.
Doğal gaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Üretimin 21,8 milyon varillik kısmı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) aracılığıyla gerçekleştirilirken toplam üretimde aslan payı yüzde 60'la Gabar'ın oldu. Ocak-haziran döneminde doğal gaz üretimi ise 1 milyar 641 milyon metreküpü geride bıraktı. Üretimin 1 milyar 608 milyon metreküplük kısmını TPAO üstlenirken kalan 33 milyon metreküplük kısmını da özel sektör firmaları gerçekleştirdi.
Toplam üretimin yüzde 92'si ise Sakarya Gaz Sahası'ndan geldi. Karadeniz'de bu yıl doğal gaz üretimi iki katına çıkacak.
TERÖRSÜZ BÖLGE KALKINAN TÜRKİYE
Konuyu "Terörsüz bölge kalkınan Türkiye" başlığıyla köşesine taşıyan Takvim Gazetesi Genel Yönetmeni Faruk Erdem, bölgede yaşanan değişimi yazdı.
İşte Erdem'in 18 Ağustos tarihli yazısı:
Terörsüz Türkiye süreciyle Türkiye yeni bir dönemin kapısını aralarken huzur ve güven ortamı özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni kalkınmanın da merkezi yaptı.
Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yaklaşılırken, terörün bitmesi ile hem Türkiye hem bölgemiz nefes aldı. Bir dönem terörle anılan, insanların göç ettiği Güneydoğu Anadolu'nun ekonomik haritası da değişiyor.
Bölgede enerjiden ticarete, sanayiden turizme, tarımdan ulaşıma kadar her alanda büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanıyor. 2002 yılından bu yana AK Parti hükümetlerinin bölgede gerçekleştirdiği yatırımlar son dönemde artarken göç rakamları azalıyor, turizm hareketliliği ile bölge canlanıyor.
Terörün on yıllar boyunca baskıladığı ekonomik potansiyel yeniden açığa çıkmaya başladı.
Güneydoğu'da yatırımcı fabrika kuracak arsa arıyor.
Dağlarda petrol çıkarılıyor, ovalarda milyonlarca dekar arazi sulanıyor, OSB'lerde yüz binlerce kişi çalışıyor, bölgeye turist yağıyor.
İHRACAT REKORU
2002'de 689 milyon dolar ihracat yapan bölge, bugün 13 milyar doların üzerine çıktı. 2025 yılında 881 firma ilk kez ihracat yaptı. Bölge ulaşımda çağ atladı. 288 kilometrelik bölünmüş yol ağı 2.700 kilometreyi geçti. Şimdi bunun üzerine yaklaşık 500 milyar liralık yeni GAP hamlesi geliyor.
Terörün bitmesiyle milyonlarca vatandaş geleceğe daha umutla bakmaya başladı.
HER İLDE DEĞİŞİM
Bölgedeki değişimi tek tek örnekler de gösteriyor:
Şanlıurfa'da sanayi istihdamı 2008'de yaklaşık 2.500 kişiyken 2025'te 35 binin üzerine çıktı. Diyarbakır OSB'de 2018'de 183 işletme ve 6.600 çalışan varken bugün yaklaşık 350 fabrika ve 22-23 bin çalışan bulunuyor. Mardin'de ise yeni sanayi alanındaki yalnız 15-20 fabrika yeri için 300'den fazla yatırım talebi oluştu.
ENERJİ BÖLGENİN YENİ SEMBOLÜ
Değişimin en sembolik noktası Şırnak-Gabar.
Bir zamanlar terörün kol gezdiği dağlar şimdi enerji üretimimizin merkezi haline geldi.
2024'te günlük yaklaşık 45 bin varil düzeyindeki petrol üretimi 2025'te 80 bin varilin üzerine, Ağustos 2026'da ise 83.300 varile ulaştı. Yaklaşık iki yılda üretim yüzde 85 arttı.
Gabar'da 3.500'den fazla kişi istihdam ediliyor.
Petrolün cari açığın azaltılmasına yıllık katkısı yaklaşık 2 milyar dolar düzeyinde hesaplanıyor.
TARIM YENİDEN CANLANDI
GAP'ın klasik tarım hikâyesi de devam ediyor ama artık sanayiyle bütünleşiyor. 2024 sonu itibarıyla: 675.250 hektar, yani 6 milyon 752 bin 500 dekar arazi sulamaya açılmış durumda.
Sulama hedefinin yüzde 60,8'i tamamlandı. Ayrıca yaklaşık 93 bin hektarlık alanı sulayacak şebekelerin inşaatı sürüyor.
TURİST YAĞIYOR
Bir dönem gidilmeye korkulan bölgeler son yıllardaki gelişmeler ve Terörsüz Türkiye süreci ile turizm patlaması yaşamaya başladı. Sadece Diyarbakır'a gelen turist sayısı bir yılda 500 bin kişi artarak 1,1 milyondan 1,6 milyona ulaştı. 2026 hedefi ise 2 milyon turist.
Mardin'e yaklaşık 1 milyon konaklamalı olmak üzere 3 milyonun üzerinde günübirlik ziyaretçi geliyor.
Şanlıurfa ve Göbeklitepe 1 milyona yakın ziyaretçi alıyor.
TOPRAĞA SAHİP ÇIKILIYOR
Bölgedeki sosyoekonomik gelişmenin göstergelerinden birisi de göç sayıları. Terör yüzünden topraklarını bırakan bölge insanı artık göç etmiyor. Hatta gidenler geri dönüyor. GAP bölgesinin net göçü 2002'de 209.890 kişi iken son dönemde bu sayı 45.939 kişiye düştü. Bölgenin net göç verme miktarı yaklaşık yüzde 78 azaldı.
Üstelik GAP Bölgesi'nin nüfusu 9,49 milyona ulaştı ve nüfusun yüzde 49,8'i 25 yaşın altında. Bu genç nüfus yeni sanayi yatırımları açısından çok büyük iş gücü potansiyeli demek.
YATIRIM DALGASI
Bütün bunların üzerine ikinci bir büyük yatırım dalgası geliyor. 2024-2028 GAP Eylem Planı'na göre 198 yeni proje ve 496,2 milyar TL'lik bir yatırım kaynağı öngörülüyor.
Bunun 317,9 milyar TL'si 93 öncelikli dönüşüm projesine ayrılıyor.
Ayrıca 2028'e kadar iki büyük ölçekli özel sektör yatırımı ve Yerel Kalkınma Hamlesi kapsamında 36 yeni yatırımın bölgeye kazandırılması planlanıyor.
TİCARET BÜYÜYOR
2025 verileri Güneydoğu'nun yalnız klasik ticarette değil, e-ticarette de büyüdüğünü gösteriyor. Örneğin:
Gaziantep'te 44,3 milyar TL e-ticaret hacmi varken Diyarbakır 19,5 milyar TL, Mardin 9,2 milyar TL'lik e-ticaret hacmine ulaşmış durumda.
HUZUR GELDİ
Bölgenin ekonomik potansiyeli giderek artarken terörün bitmesiyle birlikte şehirlerde sosyal hayat da canlandı. Şehirlere yatırımlar artıp modern yapılara kavuşurken, başta gençler olmak üzere bölge insanı daha umutlu ve daha huzurlu hale gelmiş durumda.
Türkiye 50 yıllık terör belasından kurtuluyor. Terörün ortadan kalkmasıyla birlikte özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde her alanda yapılan kalkınma hamleleri arttı, huzur hâkim oldu...
İHRACAT KATLANDI
Bölge ihracatı 20 kat arttı.
689 milyon dolardan 13.7 milyar dolara çıktı.
2025'de yeni 881 firma ihracat yaptı.
SANAYİ İŞ AŞ KAPISI
Bölgede 20 yeni OSB kuruldu.
570 bin yeni istihdam sağlandı. Bunun 360 bini OSB'lerde çalışıyor.
ENERJİNİN YENİ MERKEZİ
Gabar'da 2024'te günde 45 bin varil petrol üretildi.
Üretim 2025'de 80 bin varile 2026'da ise 83 bin varile ulaştı.
Hedef günde 100 bin varil üretim.
Üretim 2 yılda yüzde 85 arttı.
Sadece Gabar'da 3 bin 500'den fazla kişi çalışıyor.
ULAŞIMDA ÇAĞ ATLANDI
Bölgede 2002'de 288 km olan bölünmüş yol 2.728 km'ye çıktı.
2.440 km yol yapılırken artış 9.5 katı buldu.
YENİ YATIRIM GELİYOR
Yeni GAP yatırımı 496.2 milyar TL'yi buluyor.
İlave istihdam 500 bin kişiyi geçecek.
GÖÇ DURDU
Bölgeden göç edenlerin sayısı 209 bini geçiyordu.
Bu sayı 45 bine kadar düştü.
Nüfus artarken bunun yüzde 49'unu 25 altı gençler oluşturdu.
TARIM ALANLARI BÜYÜDÜ
Bölgede tarım alanları 2024 sonu itibarıyla, 675 bin 250 hektara ulaştı.
Sulama hedefinin yüzde 60.8'i tamamlandı.
TURİZM PATLAMASI
Bölgede otel yatırımları arttı.
Diyarbakır'da 2 milyon, Şanlıurfa'da 1 milyon Mardin'de 4 milyon turist hedefine yaklaşıldı.
Son bir yılda turist sayısı yüzde 50'ye yakın arttı.