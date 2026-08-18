2002'den itibaren AK Parti hükümetlerinin attığı adımlar, terörle anılan insanların göç ettiği bölgenin sosyoekonomik yapısına dokundu. Terörsüz Türkiye süreciyle de yeni bir dönemin kapısı açıldı. 25 YILDA BÖLGE İHRACATI 20 KAT ARTTI



Bölgede enerjiden, ticarete, sanayiden turizme büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Tarım canlanıyor, OSB'lerde yüzbinlerce kişi çalışıyor, oteller doluyor. Sadece geçen sene 881 şirket ilk kez ihracat yaptı. 25 yılda bölge ihracatı 20 kat artarak 13 milyar doları aştı. Gabar'da çıkartılan petrol cari açığa yılda 2 milyar dolar katkı yapıyor. Kalkınma, bölge ile sınırlı kalmadı, Türkiye'nin büyümesine katkı sağladı.



BİSMİL'DE KAYA PETROLÜ ÜRETİMİ



Enerjide tam bağımsızlık hedefi kapsamında Diyarbakır Bismil'de kaya petrolü üretimi için düğmeye basıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'ı potansiyel olarak 2'ye 3'e katlayacak bir kaya petrolünün müjdesini verirken, rezervin toplam büyüklüğü 540 milyar dolara ulaşacak. Diyarbakır'daki kaya petrolü ekonomiye her yıl 8 milyar dolar katkı sunacak. Enerji Bakanı Bayraktar, ABD'li şirket ile Diyarbakır'da kaya petrolü için sondaj çalışmalarına başlandığını açıkladı. Yaklaşık 3-4 kilometre yatay sondajla kayaların içerisine girerek sıkışmış olduğu düşünülen petrolü çıkarmaya yönelik teknolojiyi denediklerini anlatan Bayraktar, çalışmanın başarılı olması halinde bölgede yüzlerce kuyunun gündeme geleceğini kaydetti. Bayraktar, Bismil'in kuzeyindeki saha için "Gabar'ı 2'ye 3'e katlayacak potansiyeli var" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar (Fotoğraflar: DHA, AA ve Takvim fotoğraf arşivinden alınmıştır.) HEDEF 6 MİLYAR VARİL PETROL Diyarbakır Bismil ve Silvan'da kaya petrolü çıkarmak için bu alanda dünya çapında yetkinliğe sahip ABD'li şirketler Continental Resources ve TransAtlantic Petroleum ile çalışmalara başlandı. Bölgede belirlenen 7 bin kilometrelik büyüklüğe sahip bloklarda kuyular açılacak. Bu bloklardaki tahmini rezerv 6,1 milyar varil olurken, bunun şu anki piyasa değeri ise 540 milyar dolar yapıyor. Bölgede geleneksel olmayan ankonvansiyonel yöntemlerle dikey ve yatay sondaj yapılacak. Şu an ilk etapta Bismil'deki kuyuda yatay sondaj kullanılıyor. Yatayda kayaların içerisinde 3-4 kilometre girilerek orada olduğu hesap edilen petrolün üretimine başlanacak. Bölgede önümüzdeki 3 yılda 24 kuyu kazılması amaçlanıyor. Kaya petrolü çıkarmak için çok sayıda Türk mühendis ABD'li şirketin merkezine eğitime gönderilirken, daha sonra bu projelerde Türkiye'nin yetkinlik ve kabiliyet kazanarak kendi başına bu petrolü çıkaracak kapasiteye ulaşması hedefleniyor.