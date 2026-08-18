Belediyelerde son dönemde kamuoyuna yansıyan yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, imar rantı tartışmaları, denetimsiz harcamalar ve kaynak israfı üzerinden mevcut sistemin yeniden ele alınması hedeflendi.

Başkan Erdoğan

6 ALANDA REFORM

Vizyon belgesinde belediyelerin yeni dönemde 6 temel alanda reforme edilmesi öngörülüyor.

Yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadele, çevrenin korunması, enerji verimliliği, sıfır atık ve su yönetimi alanlarındaki görev ve yetkilerinin daha açık ve uygulanabilir hale getirilmesi planlanıyor.

Belediyelerin mali yapısının şehirlerin gerçek ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmesi de reform paketinin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. Turizm şehirleri, sanayi merkezleri ve kırsal kalkınma potansiyeli yüksek yerleşimlerin farklı hizmet yükleri dikkate alınarak belediye gelirlerinin daha sürdürülebilir ve yerel kalkınmayı destekleyecek şekilde yeniden gözden geçirilmesi hedefleniyor.

4 BAŞLIKTA SIKI DENETİM

AK Parti'nin vizyon belgesinde belediyelerde mali raporlama, personel giderleri, borçlanma, iştirakler ve belediye şirketlerinin mali denetimi konusunda daha sıkı kurallar getirilmesi öngörülüyor.

Özellikle belediye şirketleri (belediye iktisadi teşekkülleri) mercek altına alınıyor. Belgede, "Belediye şirketlerini denetim dışı alanlar olmaktan çıkaracağız" denilerek şirketlerin mali denetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Bunun yanında belediye yönetimlerinin yaptığı harcamalardan doğan hukuki ve mali sorumlulukların netleştirilmesi, mülki idare amirlerinin yerel yönetimler ile kamu kurumları arasındaki gözetim ve koordinasyon yetkilerinin yeniden düzenlenmesi planlanıyor.