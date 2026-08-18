Ali Çetin, otoyolla ilgili çalışmaların biraz iç kısımlar olduğundan gözle görülmediğini, ama çok ciddi hızla yapımın devam ettiğini söyledi.

Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.

PLANLANANDAN ÖNCE BİTECEK

Antalya-Alanya Otoyol projesinin ihale şartnamesine göre 2028 yılı ekim ayında tamamlanacağını ifade eden Çetin, "2028 ekim ayı verdiğimiz bir taahhüt, sözleşme olarak firma ile yaptığımız anlaşma bu şekilde. Ancak biz bunu öne çekebildiğimiz kadar çekmenin derdindeyiz.

Mayıs ayındaki seçimden önceye yetiştirmek niyetindeyiz" diye konuştu.