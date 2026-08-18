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Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nin yüzde 30’u tamamlandı! Süre 36 dakikaya düşecek

Turizm başta olmak üzere Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak 122 kilometrelik Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nin yüzde 30'u tamamlandı.

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Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nin yüzde 30’u tamamlandı! Süre 36 dakikaya düşecek

Sadece Akdeniz Bölgesi'nin değil, Türkiye'nin gözü kulağı Antalya-Alanya arasında hayata geçirilecek olan tarihi otoyol projesinde. Otoyol, 2,5 saatlik ulaşım süresini 36 dakikaya düşürecek.

Sabah'tan Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Antalya'daki ulaşım yatırımları kapsamında yapımına 25 Temmuz 2025 tarihinde başlanan Antalya-Alanya Otoyolu çalışmalarındaki son durum hakkında müjdeli haber verdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin (Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.)

YÜZDE 30'U TAMAMLANDI

Çetin, Antalya-Alanya arasındaki 122 kilometrelik otoyolu 2028 yılı mayıs ayından önce hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi.

Antalya-Alanya Otoyolu projesinin, mevcut 2,5 saatlik seyahat süresini 36 dakikaya indirmeyi hedeflediğini belirten Çetin, şu ana kadarki süreçte yüzde 30'luk kısmının tamamlandığını açıkladı.

Ali Çetin, otoyolla ilgili çalışmaların biraz iç kısımlar olduğundan gözle görülmediğini, ama çok ciddi hızla yapımın devam ettiğini söyledi.

Proje kapsamında 16 viyadükten 14'ünde çalışmaların sürdüğünü de belirten Çetin, "5 tünel projesinden 2'si tamamlandı. Üçüncü tünel ekim ayında bitirilecek, kalan 2 tünel de 2027 yılında tamamlanacak" dedi.

Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.Fotoğraflar AA'dan alınmıştır.

PLANLANANDAN ÖNCE BİTECEK

Antalya-Alanya Otoyol projesinin ihale şartnamesine göre 2028 yılı ekim ayında tamamlanacağını ifade eden Çetin, "2028 ekim ayı verdiğimiz bir taahhüt, sözleşme olarak firma ile yaptığımız anlaşma bu şekilde. Ancak biz bunu öne çekebildiğimiz kadar çekmenin derdindeyiz.

Mayıs ayındaki seçimden önceye yetiştirmek niyetindeyiz" diye konuştu.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nin yüzde 30’u tamamlandı! Süre 36 dakikaya düşecek-4

PROJE DETAYLARI

Uzunluk: 84 km ana gövde (2x3 şeritli) ve 38 km bağlantı yolu (2x2 şeritli) olmak üzere toplam 122 km.

Güzergâh: Serik Kavşağı'ndan başlayıp Toros Dağları'nın eteklerini takip ederek Serik ve Manavgat üzerinden Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda son bulur.

Teknik yapılar: 7 kavşak, 5 tünel (toplam 4365 metre), 16 viyadük (toplam 5966 metre) ve 4 otoyol hizmet tesisi yer alıyor.

Tasarım hızı: Ana gövdede saatte 140 km, bağlantı yollarında 110 km. Yapım çalışmaları Limak İnşaat tarafından 7/24 devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla yıllık 23,9 milyar TL tasarruf sağlanması ve karbon salınımının 47 bin ton azaltılması öngörülüyor.

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Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nin yüzde 30’u tamamlandı! Süre 36 dakikaya düşecek-6 Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nin yüzde 30’u tamamlandı! Süre 36 dakikaya düşecek-7 Antalya-Alanya Otoyolu Projesi’nin yüzde 30’u tamamlandı! Süre 36 dakikaya düşecek-8

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