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Diyarbakır Bismil'de kaya petrolü üretimi başladı: Yıllık 8 milyar dolar katkı sağlayacak

Diyarbakır Bismil'de kaya petrolü üretimi başladı: Yıllık 8 milyar dolar katkı sağlayacak

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Terörün son bulmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınma hamleleri hız kazanırken, Diyarbakır Bismil'de tarihi bir enerji adımı atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bismil'de kaya petrolü üretimine başlandığını ve başarılı olunması halinde yüzlerce yeni kuyu açılacağını duyurdu. Toplam büyüklüğü 540 milyar doları bulan dev rezervin ülke ekonomisine her yıl 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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