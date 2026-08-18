Diyarbakır Bismil'de kaya petrolü üretimi başladı: Yıllık 8 milyar dolar katkı sağlayacak
Terörün son bulmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kalkınma hamleleri hız kazanırken, Diyarbakır Bismil'de tarihi bir enerji adımı atıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bismil'de kaya petrolü üretimine başlandığını ve başarılı olunması halinde yüzlerce yeni kuyu açılacağını duyurdu. Toplam büyüklüğü 540 milyar doları bulan dev rezervin ülke ekonomisine her yıl 8 milyar dolar katkı sağlaması hedefleniyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel