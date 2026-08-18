Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi

Rasim Ozan Kütahyalı, Adana merkezli "yasa dışı bahis", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 18 Mayıs 2026 tarihinde tutuklanmıştı.

Adana merkezli 21 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.

Tahliyenin gerekçesi ile Kütahyalı hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.