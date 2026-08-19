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Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı!

Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı!

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Yasa dışı bahis, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.

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Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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