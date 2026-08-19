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Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı!
Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı!
Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2026 00:12
Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2026 00:14
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Yasa dışı bahis, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi.
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