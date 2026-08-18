Çocuklarının gözü önünde eşine hakaretler yağdırmıştı: Tepkiler çığ gibi büyüyünce "montaj" ve "kumpas" savunması yaptı!
Esenyurt’ta boşanma aşamasındaki eşine çocuklarının önünde ağır hakaretler savuran Koray Biber, sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından avukatıyla birlikte açıklama yaptı. Biber, kullandığı sözler için özür dilerken, görüntülerin kesilerek montajlandığını ve kadının aracı üzerine sürdüğünü öne sürdü.
Esenyurt'ta boşanma aşamasındaki eşler arasında yaşanan tartışma, çocukların gözü önünde yaşanan ağır hakaretler nedeniyle gündem oldu. Koray Biber'in, eşi Serra Biber'e yönelik küfür ve hakaretleri sırasında çocuklarına da anneleri hakkında ağır ifadeler kullandığı anlar kameraya yansıdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırılan Biber, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından avukatı Sehat İnan ile birlikte açıklama yaptı.
ÇOCUKLARININ ÖNÜNDE EŞİNE HAKARET YAĞDIRDI
Aşık Veysel Mahallesi'nde yaşanan olayda Serra Biber, çocuklarını babalarıyla görüştürmek için Koray Biber'in bulunduğu kafeye gitti. İki taraf arasında çocukların bakımı nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.
Tartışma sırasında Biber'in eşine ağır hakaretlerde bulunduğu, ardından araca yönelerek saldırmaya çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar müdahale ederek Biber'i uzaklaştırırken, olay anında çocukların da anneleri hakkında kullanılan ağır sözlere maruz kaldığı görüntülere yansıdı.
Yaşananların ardından iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.
KENDİ AVUKATI BİLE HAKARETLERİ SAVUNAMADI
Görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından Koray Biber, avukatı Sehat İnan ile birlikte kameraların karşısına geçti. İnan, müvekkilinin eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu ve olayın görüntülerde gösterilenden farklı bir geçmişi olduğunu savundu.
Avukat Sehat İnan, "Müvekkilim eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı almış, eşi ise çocuklarını kullanarak görüntülerdeki gibi bir kumpas kurmuştur. Yaşanan olayda müvekkilimin kullanmış olduğu sözleri bir hukukçu olarak kabul etmiyorum. Süreçle alakalı hukuki takibimizi yapacağız" dedi.
GÖRÜNTÜLERE İSE "İHANET VE KUMPAS" DEDİ
Koray Biber olay sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle özür diledi. Ancak görüntülerin olayın tamamını yansıtmadığını ve kendisine yönelik bir saldırı olduğunu öne sürdü.
Biber, "O gün kafeye gitmiştik çocukların geldiğini gördüm. Çocuklar acıktığını söylediler. Onlara yemek söyledim. Annesi de arabanın içerisinden ben buradayım çocukları da sana bırakıp gidiyorum dedi. Mallar yoksa çocuklara da sen bak diye. Normalde benim yanıma gelemez ben hafta sonu çocukları görebiliyorum. Benim kendisine karşı aldığım bir uzaklaştırma kararım var çünkü beni her yerde rahatsız ediyor. Tehdit mesajları var. Benden kopamadığını belirten mesajlar var. Ben çocuklarımdan dolayı aile içerisindeki tüm ihtiyaçlarını karşılıyorum. Olayın öncesinde de çocukları tekrar arabaya istiyor. Ben getirirken de bana hakaretler ediyor. Bunun görgü tanıkları var.
İnanılmaz hakaretler küfürler var. Birkaç kez ayağımın üzerinden geçiyor. Yaşanmaması gerekiyordu. Bende bir insanım bir raddeye gelince yapmamam gereken şeyleri yaptım. Söylememem gereken sözleri söyledim. Bu yüzden Türk toplumundan özür diliyorum. Benim de bir sabrım var. Bunda bir öncesi var. Öncesinde yaşananlar var. kesip kesip montajlanarak kendi tarafından yapılan bir video. Canıma kast var aracı üzerime sürdü. Bu planlı bir eylemdi. Öncesinde bir ihanet süreci yaşadım. Daha benle evlenmeden önce escort olduğu beyan edildi. Davalar da açılmış bu benden gizlendi. Evlilik birliği içerisinde yaşanan ihanet var. Boşanmadan önce mallar kaçırıldı. Benim edindiğim mallar kendi kız kardeşi ve babası üzerine kaçırıldı. Bunlarla alalı devam eden davalarımız var. Davaların bir çocuğu tarafımca kazanıldı" dedi.
"ÇOCUKLARIMIN DUYMAMASI GEREKEN HAKARETLER ETTİ"
Karakola giderek şikâyetçi olan anne Serra Biber, yaşanan dehşeti şu sözlerle anlattı:
"Çocuklarımı babalarından ayırmak istemedim ancak gittiğimizde çocukları istemediğini söyledi. Sözlü tartışma çıktı, saldırdı. Çocuklarımın asla duymaması gereken hakaretlerde bulundu. Çevredekiler onu tutarken aracımla kaçtım; bu kez beni ezmeye çalışmakla suçladı. Çocuklarım o kadar korktu ki karakola ifadeye dahi gelemediler."