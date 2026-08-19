El emeği ekonomiye! Konya Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara üretim desteği
Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KOMEK Kadın Kooperatifi, kadınların mesleki becerilerini üretim ve istihdama dönüştürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, merkez ve ilçelerdeki toplam 25 atölyede binden fazla kadının üretime katıldığını belirterek, "Kadın istihdamını destekleyen, üretimi tabana yayan ve yerel ekonomiye katkı sağlayan çalışmalarımızı güçlendirerek sürdüreceğiz." dedi
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde faaliyet gösteren KOMEK Kadın Kooperatifi, kadın emeğini üretime, üretimi ise ekonomik değere dönüştüren çalışmalarıyla kadın istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kooperatifin üretim merkezlerinden Bosna Hersek Tekstil ve Çanta Atölyesi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Atölyedeki üretim süreçlerini inceleyen Başkan Altay, yapılan çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.
25 ATÖLYEDE BİNDEN FAZLA KADIN ÜRETİYOR
KOMEK'in Konya'nın önemli markalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, meslek edindirme kurslarında kazanılan becerilerin KOMEK Kadın Kooperatifi aracılığıyla istihdama dönüştürüldüğünü söyledi. Merkez ve ilçelerde üretimin giderek büyüdüğünü belirten Altay, "Şu anda merkezde ve merkez dışında çanta, giyim ve oyuncak üretimi yapan 15, toplamda ise 25 atölyemizde binden fazla hanım kardeşimiz çalışıyor" dedi.
ÜRETİM HER ALANDA
KOMEK Kadın Kooperatifi atölyelerinde halıdan oyuncağa, çantadan tekstile ve yöresel ürünlere kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriliyor.
Özellikle oyuncak ve çanta üretiminde önemli bir uzmanlık kazanan kadınlar, belediyenin ihtiyaçlarının yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlar için de üretim yapıyor.
KOSKİ'nin yazlık ve kışlık kıyafetlerinin atölyelerde üretildiğini belirten Başkan Altay, AFAD, Türk Hava Yolları ve ihracat yapan firmalar için de üretim gerçekleştirildiğini ifade etti. Altay, "Hanım kardeşlerimiz hem aile bütçelerine ciddi katkı sağlıyor hem de ülkemizin üreten yüzü olarak ekonomiye değer katıyor" diye konuştu.
EĞİTİMDEN İSTİHDAMA
KOMEK Kadın Kooperatifi'nin Konya Modeli Belediyecilik anlayışının önemli örneklerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, sistemin yalnızca meslek edindirme eğitimiyle sınırlı kalmadığını söyledi.
Kooperatifin eğitim, üretim, satış, markalaşma ve istihdam süreçlerini bir araya getiren bütüncül bir model oluşturduğunu kaydeden Altay, "Kursiyerlerimizin eğitimlerde kazandıkları mesleki becerilerini üretim zincirine dahil ediyoruz. Merkez ve ilçelerdeki atölyelerimizle hanımların bulundukları yerde üretime katılmalarına imkân sağlıyoruz. Böylece hem kadın istihdamını destekliyor hem de üretimi tabana yayıyoruz" ifadelerini kullandı.
KURUMLARA DESTEK ÇAĞRISI
KOMEK Kadın Kooperatifi etrafında güçlü bir üretim ekosistemi oluştuğunu vurgulayan Başkan Altay, kamu kurumları ve özel sektöre de çağrıda bulundu.
Özellikle iş kıyafetleri ve oyuncak üretiminde yeni siparişlere hazır olduklarını ifade eden Altay, "Tüm kurumlarımızı hanım kardeşlerimize destek olmaya davet ediyorum. KOMEK Kooperatifi'nde emek veren tüm hanımlarımıza teşekkür ediyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
ÜRETİM İLÇELERE YAYILIYOR
"Emeğimizi ilçelerle büyütüyoruz" anlayışıyla çalışmalarını sürdüren KOMEK Kadın Kooperatifi, üretim altyapısını ilçelere de taşıyor. Tekstil, çanta, pelüş oyuncak, amigurumi, halı-kilim, çini, ahşap ve taş tozu gibi farklı alanlardaki atölyeler sayesinde kadınlar bulundukları yerde üretime katılarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.
Atölyede ve evde üretimin yanı sıra emanet usulü satış modeliyle de kadınlara farklı çalışma imkânları sunuluyor.
KOMEK ÜRÜNLERİ TÜKETİCİYLE BULUŞUYOR
KOMEK Kadın Kooperatifi, üretim faaliyetlerinin yanı sıra ürünlerin tüketiciyle buluşması için farklı satış kanallarını da kullanıyor. Zenobya, Zeybe, Anatoya ve KOMEK Pazarı markalarıyla faaliyet gösteren kooperatif; e-ticaret, sosyal medya, sergi ve satış merkezleri aracılığıyla ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırıyor. KOMEK modeliyle kadınların mesleki becerileri üretime, kadın emeği ekonomik değere, yerel üretim ise daha geniş pazarlara taşınıyor.
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