El emeği ekonomiye! Konya Büyükşehir Belediyesi'nden kadınlara üretim desteği

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kooperatifin üretim merkezlerinden Bosna Hersek Tekstil ve Çanta Atölyesi'ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. Atölyedeki üretim süreçlerini inceleyen Başkan Altay, yapılan çalışmalar ve üretilen ürünler hakkında bilgi aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) bünyesinde faaliyet gösteren KOMEK Kadın Kooperatifi, kadın emeğini üretime, üretimi ise ekonomik değere dönüştüren çalışmalarıyla kadın istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

25 ATÖLYEDE BİNDEN FAZLA KADIN ÜRETİYOR

KOMEK'in Konya'nın önemli markalarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, meslek edindirme kurslarında kazanılan becerilerin KOMEK Kadın Kooperatifi aracılığıyla istihdama dönüştürüldüğünü söyledi. Merkez ve ilçelerde üretimin giderek büyüdüğünü belirten Altay, "Şu anda merkezde ve merkez dışında çanta, giyim ve oyuncak üretimi yapan 15, toplamda ise 25 atölyemizde binden fazla hanım kardeşimiz çalışıyor" dedi.

ÜRETİM HER ALANDA

KOMEK Kadın Kooperatifi atölyelerinde halıdan oyuncağa, çantadan tekstile ve yöresel ürünlere kadar geniş bir yelpazede üretim gerçekleştiriliyor.

Özellikle oyuncak ve çanta üretiminde önemli bir uzmanlık kazanan kadınlar, belediyenin ihtiyaçlarının yanı sıra farklı kurum ve kuruluşlar için de üretim yapıyor.

KOSKİ'nin yazlık ve kışlık kıyafetlerinin atölyelerde üretildiğini belirten Başkan Altay, AFAD, Türk Hava Yolları ve ihracat yapan firmalar için de üretim gerçekleştirildiğini ifade etti. Altay, "Hanım kardeşlerimiz hem aile bütçelerine ciddi katkı sağlıyor hem de ülkemizin üreten yüzü olarak ekonomiye değer katıyor" diye konuştu.