AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Netanyahu yönetimine sert tepki gösterdi.

Çelik, Netanyahu'nun "soykırım şebekesi" olarak nitelendirdiği yapının bütün bölge için kaos ve katliam anlamına geldiğini belirterek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıların nedenine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

NETANYAHU'YU KORKU SARDI İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde katil Netanyahu'nun partisi Likud skandal bir propaganda adımı attı. Tel Aviv sokaklarındaki dev reklam panolarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı afişler asıldı. Afişte "Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor, kazanmalarına izin vermeyin" ifadeleri kullanılırken, seçim maratonu öncesi Türkiye'yi hedef alan söylemlerin artması dikkat çekti.

"İÇ SİYASETTE SIKIŞTIKÇA SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRIYOR"

Netanyahu yönetiminin İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Başkan Erdoğan'ı hedef aldığını belirten Çelik, bunun nedeninin Erdoğan'ın İsrail politikalarına karşı sergilediği tutum olduğunu söyledi.

Tel Aviv sokaklarındaki dev reklam panolarına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı afişler asıldı. (Fotoğraflar Reuterse ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Çelik şu ifadeleri kullandı:

"Netanyahu'nun 'soykırım şebekesi' tüm bölge için daha fazla kaos ve katliamdan başka bir şey ifade etmiyor. Bu insanlık düşmanı şebeke İsrail'in iç siyasetinde sıkıştıkça Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor."

"SEBEBİ, CUMHURBAŞKANIMIZIN EN KARARLI DURUŞA SAHİP OLMASIDIR"

Başkan Erdoğan'ın "insanlık ittifakı" adına güçlü bir duruş ortaya koyduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Bunun sebebi, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu katliam şebekesine karşı 'insanlık ittifakı'nın en kararlı duruşuna sahip olmasındandır."

Başkan Erdoğan'ın uluslararası alanda yükselttiği sesin Netanyahu yönetimini "insani değerler" adına mahkum ettiğini ifade eden Çelik, söz konusu yönetimin hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Sözcüs Çelik'in paylaşımı



ÇELİK'TEN GAZZE, BATI ŞERİA, İRAN, LÜBNAN VE SURİYE VURGUSU

Ömer Çelik açıklamasında İsrail'in bölgedeki politikalarını da sıraladı.

Gazze'deki eylemler, Batı Şeria, İran, Lübnan ve Suriye'ye yönelik politikaların aynı ajandanın parçaları olduğunu savunan Çelik şu değerlendirmeyi yaptı:

"Netanyahu şebekesinin Gazze'deki soykırımı, Batı Şeria'yı Gazzeleştirme eylemleri, İran halkına saldırısı, Lübnan'ın belli bölümlerini işgal etmesi ve Suriye'ye yönelik tacizleri aynı fanatizm ajandasının parçalarıdır."



"SURİYE HALKININ İÇ BARIŞINA SALDIRMAKTADIR"

İsrail'in son olarak Suriye'yi yeniden hedef almasına da tepki gösteren Çelik, bunun İsrail politikalarının bölge barışı üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Çelik, Şara hükümetinin Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlamaya yönelik adımlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şara hükümeti Suriye'nin iç bütünlüğünü sağlama adına ne zaman basiretli adımlar atsa, İsrail hemen Suriye halkının iç barışına saldırmaktadır."



ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

AK Parti Sözcüsü Çelik, uluslararası topluma da İsrail yönetimine karşı ortak tepki gösterme çağrısında bulundu.

Çelik açıklamasını, "Netanyahu şebekesine karşı durmak, tüm insanlığın haysiyetini savunmaktır" sözleriyle tamamladı.

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