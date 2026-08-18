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Türkiye enerjide sınırları aşıyor! Bakan Bayraktar: Küresel denklemde söz sahibi oluyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin üç kıtada kurduğu enerji ortaklıklarıyla küresel piyasanın aktif oyuncusu haline geldiğini belirtti. Kerkük’teki ortaklık, Somali’de Çağrı Bey ile yürütülen derin deniz sondajı ve Oruç Reis’in Pakistan’daki yeni görevine dikkat çeken Bayraktar, “Attığımız her uluslararası adım, Türkiye’yi yatırım yapan, teknolojisini ihraç eden ve küresel enerji denkleminde söz sahibi olan bir güce dönüştürüyor” dedi.

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Türkiye enerjide sınırları aşıyor! Bakan Bayraktar: Küresel denklemde söz sahibi oluyoruz

Türkiye, enerji alanındaki uluslararası ortaklıklarını ve faaliyetlerini üç kıtaya yayıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a uzanan güçlü ortaklıklarla küresel enerji piyasasının aktif bir oyuncusu haline geldiğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin uluslararası enerji faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

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TÜRKİYE'NİN ENERJİ VİZYONU ÜÇ KITAYA UZANDI

Türkiye'nin farklı coğrafyalarda kurduğu ortaklıklara dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye; Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar üç kıtada kurduğu güçlü ortaklıklarla küresel enerji piyasasının aktif bir oyuncusu haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Bakan Bayraktar'ın sosyal medya paylaşımı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

KERKÜK, SOMALİ VE PAKİSTAN VURGUSU

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanındaki sınırları aşan vizyonunun önemli parçalarını da sıraladı.

Kerkük'teki ortaklığa ve Somali'de sürdürülen çalışmalara işaret eden Bayraktar, "Kerkük'te dev ortaklığımız, Somali'de Çağrı Bey ile yürüttüğümüz derin deniz sondajımız ve yakında Pakistan'a sismik veri toplamak üzere uğurlayacağımız Oruç Reis gemimiz bu sınırları aşan vizyonumuzun en önemli parçalarıdır" dedi.

Türkiye’nin enerji faaliyetleri Kerkük’ten Somali’ye, Libya’dan Umman’a uzanıyor.Türkiye’nin enerji faaliyetleri Kerkük’ten Somali’ye, Libya’dan Umman’a uzanıyor.

ORUÇ REİS'İN YENİ ROTASI PAKİSTAN

Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre Oruç Reis gemisi, yeni görevi kapsamında Pakistan'a uğurlanacak.

Oruç Reis, Pakistan'da sismik veri toplama çalışmaları yürütecek.

Türkiye enerjide sınırları aşıyor! Bakan Bayraktar: Küresel denklemde söz sahibi oluyoruz-4

"KÜRESEL ENERJİ DENKLEMİNDE SÖZ SAHİBİ OLAN BİR GÜÇ"

Türkiye'nin attığı uluslararası enerji adımlarının ülkenin küresel konumunu güçlendirdiğini vurgulayan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız her uluslararası adım, Türkiye'yi yatırım yapan, teknolojisini ihraç eden ve küresel enerji denkleminde söz sahibi olan bir güce dönüştürüyor."

Türkiye enerjide sınırları aşıyor! Bakan Bayraktar: Küresel denklemde söz sahibi oluyoruz-5
"ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarındaki hedefini de vurgulayarak çalışmaların süreceğini belirtti. Bayraktar, "'Enerjide Tam Bağımsız Türkiye' için durmadan çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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