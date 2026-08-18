Türkiye enerjide sınırları aşıyor! Bakan Bayraktar: Küresel denklemde söz sahibi oluyoruz

Türkiye, enerji alanındaki uluslararası ortaklıklarını ve faaliyetlerini üç kıtaya yayıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a uzanan güçlü ortaklıklarla küresel enerji piyasasının aktif bir oyuncusu haline geldiğini bildirdi.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından Türkiye'nin uluslararası enerji faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye küresel denklemde söz sahibi bir güce dönüşüyor

TÜRKİYE'NİN ENERJİ VİZYONU ÜÇ KITAYA UZANDI

Türkiye'nin farklı coğrafyalarda kurduğu ortaklıklara dikkat çeken Bayraktar, "Türkiye; Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar üç kıtada kurduğu güçlü ortaklıklarla küresel enerji piyasasının aktif bir oyuncusu haline geliyor" ifadelerini kullandı.