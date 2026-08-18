İBB’nin yol çalışması Arnavutköy’de trafiği kilitledi: Sürücüler tepkili

Bölgede yaşayan vatandaşlar, çalışmaların özellikle yoğun saatlerde yapılmasının ulaşımı daha da güçleştirdiğini belirtti. İşe ve hastaneye gitmek için yolu kullanan vatandaşlar, uzun bekleme süreleri nedeniyle mağdur olduklarını ifade ederken, oluşan trafik yoğunluğu dronla havadan görüntülendi.

Arnavutköy-Sultangazi çevre yolunda devam eden çalışma, güzergahta ulaşımın yavaşlamasına neden oldu. (Görsel: İHA)

YOL KAPASİTESİ DÜŞÜNCE TRAFİK KİLİTLENDİ

Arnavutköy-Sultangazi çevre yolunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma nedeniyle yolun kullanılabilir kapasitesi azaldı. Bunun üzerine güzergahta araç yoğunluğu hızla arttı ve uzun araç kuyrukları meydana geldi.

Özellikle gün içerisinde yoğun olarak kullanılan yolda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kilometrelerce uzanan trafik, dron görüntülerine de yansıdı. Havadan çekilen görüntülerde araçların yol boyunca uzun bir sıra oluşturduğu görüldü.

Sabah ve gün içerisinde güzergahı kullanan sürücüler, normalden daha uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

"YAPIYORLAR BOZUYORLAR YAPBOZ"

Bölgede daha önce de benzer çalışmalar yapıldığını söyleyen Seyfettin Geyik, yol düzenlemelerinin uzun süredir devam ettiğini belirterek tepki gösterdi.

Geyik, "Bir ara burayı kaldırdılar, aylarca sürdü. Ne döşediler bilmiyorum, sonra kapattılar. İleri tarafta beton döktüler, şimdi o betonu kaldırdılar, asfalt döküyorlar. Yani yapıyorlar, bozuyorlar; yapboz. Gidecektim, trafikten dolayı vazgeçtim, gitmedim" dedi.

Sürücüler, yol çalışmasının trafik akışının daha az olduğu saatlerde yapılmasını talep etti.

"HASTANEYE YETİŞEMİYORUZ İŞİMİZE YETİŞEMİYORUZ"

Yaklaşık 10 yıldır bölgede yaşadığını belirten Mehmet Bulut ise çalışmaların günlük ulaşımı olumsuz etkilediğini söyledi. Bulut, yol çalışmalarının daha uygun saatlerde yapılması gerektiğini ifade etti.

Bulut, "Her gün böyle. Bir haftadır sürüyor. Hastaneye yetişemiyoruz, işimize yetişemiyoruz. Ben burada 10 senedir oturuyorum. Ya bu tarafı yapıyorlar ya o tarafı yapıyorlar. İnsan gece müsaitken çalışma yapılabilir. Bir hastam, bir şeyim olsa ben burada kalıyorum" diye konuştu.

Bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle bazı sürücüler alternatif güzergahlara yönelmek zorunda kaldı.

VATANDAŞLAR ÇALIŞMALARIN SAATLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Bölgede oluşan yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını belirten vatandaşlar, yol çalışmalarının trafik yoğunluğunun daha düşük olduğu saatlerde gerçekleştirilmesini istedi.

Çalışmaların sürdüğü güzergahta araç kuyrukları devam ederken, bölgedeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.