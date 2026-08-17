Devlette geniş çaplı atama: 10 rektör atandı, 3 üst düzey isim görevden alındı

18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler ve üniversitelerde önemli görev değişikliklerine gidildi. ÖSYM Başkanlığına yeni atama yapılırken 10 üniversitenin rektörü belirlendi. TOKİ, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve çok sayıda defterdarlıkta da yeni görevlendirmeler yapıldı. ÖSYM BAŞKANLIĞINA BAYRAM ALİ ERSOY ATANDI 2026/256 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINCA Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına atandı. Yükseköğretimdeki değişiklikler bununla sınırlı kalmadı. Aynı karar paketinde çok sayıda üniversitenin rektörü de belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 10 üniversiteye yeni rektör atandı. 10 ÜNİVERSİTEDE REKTÖR DEĞİŞİMİ Kararlara göre rektörlük görevlerine yapılan atamalar şöyle: Düzce Üniversitesi: Prof. Dr. Nedim Sözbir

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy

Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hacı Ali Manta

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Prof. Dr. Hüseyin Bostanlıoğlu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Balcı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz

Sakarya Üniversitesi: Prof. Dr. Hamza Al

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına ise Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.