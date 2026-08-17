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Devlette geniş çaplı atama: 10 rektör atandı, 3 üst düzey isim görevden alındı

18 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla eğitim dünyasında önemli değişikliklere gidildi. ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirilirken, aralarında köklü kurumların da bulunduğu 10 üniversiteye yeni rektör atandı.

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Devlette geniş çaplı atama: 10 rektör atandı, 3 üst düzey isim görevden alındı

18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler ve üniversitelerde önemli görev değişikliklerine gidildi.

ÖSYM Başkanlığına yeni atama yapılırken 10 üniversitenin rektörü belirlendi. TOKİ, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve çok sayıda defterdarlıkta da yeni görevlendirmeler yapıldı.

ÖSYM BAŞKANLIĞINA BAYRAM ALİ ERSOY ATANDI

2026/256 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARINCA
Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına atandı.

Yükseköğretimdeki değişiklikler bununla sınırlı kalmadı. Aynı karar paketinde çok sayıda üniversitenin rektörü de belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 10 üniversiteye yeni rektör atandı.Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla 10 üniversiteye yeni rektör atandı.

10 ÜNİVERSİTEDE REKTÖR DEĞİŞİMİ

Kararlara göre rektörlük görevlerine yapılan atamalar şöyle:

  • Düzce Üniversitesi: Prof. Dr. Nedim Sözbir
  • Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız
  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy
  • Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hacı Ali Manta
  • İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Prof. Dr. Hüseyin Bostanlıoğlu
  • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Balcı
  • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz
  • Sakarya Üniversitesi: Prof. Dr. Hamza Al
  • Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına ise Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Devlette geniş çaplı atama: 10 rektör atandı, 3 üst düzey isim görevden alındı-3

BÜYÜKELÇİLİKLERDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Diplomatik temsilciliklerde de geniş kapsamlı değişiklik yapıldı. Katar Büyükelçiliğine, daha önce Ürdün'de görev yapan Yakup Çaymazoğlu atandı. Ürdün Büyükelçiliği görevine Hakan Karaçay, Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz, Moldova Büyükelçiliğine ise Nazmiye Başaran getirildi.

Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alındı. Cibuti Büyükelçiliğine Hüseyin Özdemir atandı. Estonya Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Senem Güzel görevlendirildi.

Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar da merkeze alındı. İran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Botsvana Büyükelçiliğine ise Vesime Ela Beşkardeş Karaoğlu atandı.

Devlette geniş çaplı atama: 10 rektör atandı, 3 üst düzey isim görevden alındı-4

TOKİ YÖNETİMİNDE İKİ YENİ BAŞKAN YARDIMCISI

Toplu Konut İdaresi Başkanlığında da görev değişimine gidildi. Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alındı.

TOKİ Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ile Abdulvahap Afşin atandı.

HAZİNE VE MALİYE'DE YENİ İSİMLER GÖREVE GELDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alındı. Personel Genel Müdür Yardımcılığına Sabire Firdes Terzi getirildi.

Aynı kapsamda;

  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili,
  • Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin,
  • Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Hasan Şahin atandı.

11 İLDE DEFTERDAR ATAMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 11 ilin defterdarlığına yeni isimler görevlendirildi:

İL
DEFTERDAR
Aksaray
Naci Günaydın
Artvin
Mustafa Aydın
Balıkesir
Serkan Mehmet Ersoy
Çankırı
Hasan Aydınoğlu
Hakkari
Mesut Çalışır
Mardin
Şahin Demirci
Muğla
İlhan Akçay
Sakarya
Ayhan Yaman
Siirt
Yusuf İpekçi
Şırnak
Hasan Öztaş
Van
Ali Gündoğdu

Muğla'ya atanan İlhan Akçay daha önce Sakarya Defterdarı, Sakarya'ya atanan Ayhan Yaman ise Balıkesir Defterdarı olarak görev yapıyordu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA ÜÇ KRİTİK GÖREVLENDİRME

İçişleri Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığına, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Mehmet Parlak atandı.

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına Eyüp Özdemir getirildi. Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı görevine ise Hüseyin Tekin atandı.

Devlette geniş çaplı atama: 10 rektör atandı, 3 üst düzey isim görevden alındı-5

ÜÇ KURUMDA GÖREVDEN ALMA KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü için de görevden alma kararı verildi.

Devlette geniş çaplı atama: 10 rektör atandı, 3 üst düzey isim görevden alındı-6

ET VE SÜT KURUMU İLE ADLİ TIP'TA YENİ GÖREVLENDİRMELER

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ceyhun Bozçalar atandı.

Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğinde ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu görevlendirildi.

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