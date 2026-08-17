Devlette geniş çaplı atama: 10 rektör atandı, 3 üst düzey isim görevden alındı
18 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla eğitim dünyasında önemli değişikliklere gidildi. ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirilirken, aralarında köklü kurumların da bulunduğu 10 üniversiteye yeni rektör atandı.
18 Ağustos 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla kamu kurumları, diplomatik temsilcilikler ve üniversitelerde önemli görev değişikliklerine gidildi.
ÖSYM Başkanlığına yeni atama yapılırken 10 üniversitenin rektörü belirlendi. TOKİ, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve çok sayıda defterdarlıkta da yeni görevlendirmeler yapıldı.
ÖSYM BAŞKANLIĞINA BAYRAM ALİ ERSOY ATANDI
Yükseköğretimdeki değişiklikler bununla sınırlı kalmadı. Aynı karar paketinde çok sayıda üniversitenin rektörü de belirlendi.
10 ÜNİVERSİTEDE REKTÖR DEĞİŞİMİ
Kararlara göre rektörlük görevlerine yapılan atamalar şöyle:
- Düzce Üniversitesi: Prof. Dr. Nedim Sözbir
- Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi: Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız
- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi: Prof. Dr. Emine Gümüşsoy
- Gebze Teknik Üniversitesi: Prof. Dr. Hacı Ali Manta
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: Prof. Dr. Behzat Orhan Aytür
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa: Prof. Dr. Hüseyin Bostanlıoğlu
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi: Prof. Dr. Mustafa Balcı
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi: Prof. Dr. Yusuf Yılmaz
- Sakarya Üniversitesi: Prof. Dr. Hamza Al
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi: Prof. Dr. Ahmet Ulusoy
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına ise Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.
BÜYÜKELÇİLİKLERDE YENİ GÖREVLENDİRMELER
Diplomatik temsilciliklerde de geniş kapsamlı değişiklik yapıldı. Katar Büyükelçiliğine, daha önce Ürdün'de görev yapan Yakup Çaymazoğlu atandı. Ürdün Büyükelçiliği görevine Hakan Karaçay, Kuveyt Büyükelçiliğine Can Oğuz, Moldova Büyükelçiliğine ise Nazmiye Başaran getirildi.
Cibuti Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen merkeze alındı. Cibuti Büyükelçiliğine Hüseyin Özdemir atandı. Estonya Büyükelçiliğine Havva Yonca Gündüz Özçeri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Senem Güzel görevlendirildi.
Uruguay Büyükelçisi Tunca Özçuhadar da merkeze alındı. İran Büyükelçiliğine Ahmet Aydın Doğan, Botsvana Büyükelçiliğine ise Vesime Ela Beşkardeş Karaoğlu atandı.
TOKİ YÖNETİMİNDE İKİ YENİ BAŞKAN YARDIMCISI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığında da görev değişimine gidildi. Başkan Yardımcısı Dursun Baştürk görevden alındı.
TOKİ Başkan Yardımcılıklarına Ahmet Kutluğ Gayretli ile Abdulvahap Afşin atandı.
HAZİNE VE MALİYE'DE YENİ İSİMLER GÖREVE GELDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bekir Sıddık Adıbelli görevden alındı. Personel Genel Müdür Yardımcılığına Sabire Firdes Terzi getirildi.
Aynı kapsamda;
- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Azili,
- Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığına Kemaleddin Metin,
- Gelir İdaresi Daire Başkanlığına Hasan Şahin atandı.
11 İLDE DEFTERDAR ATAMASI
Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde 11 ilin defterdarlığına yeni isimler görevlendirildi:
Muğla'ya atanan İlhan Akçay daha önce Sakarya Defterdarı, Sakarya'ya atanan Ayhan Yaman ise Balıkesir Defterdarı olarak görev yapıyordu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDA ÜÇ KRİTİK GÖREVLENDİRME
İçişleri Bakanlığında Strateji Geliştirme Başkanlığına, İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanı Mehmet Parlak atandı.
İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığına Eyüp Özdemir getirildi. Kaçakçılık İstihbarat, Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı görevine ise Hüseyin Tekin atandı.
ÜÇ KURUMDA GÖREVDEN ALMA KARARI
Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdür Yardımcısı Özer Dumanlı görevden alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Güven ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rize İl Müdürü Hüseyin Güçlü için de görevden alma kararı verildi.
ET VE SÜT KURUMU İLE ADLİ TIP'TA YENİ GÖREVLENDİRMELER
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Ceyhun Bozçalar atandı.
Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Üçüncü İhtisas Kurulu Kardiyoloji Üyeliğinde ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Mercanoğlu görevlendirildi.