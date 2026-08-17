(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır) Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların; 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yeni kaydı yapılan taşıtların 78 bin 761’ini otomobiller oluşturdu. TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı. Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı; otobüste yüzde 33,5, kamyonda yüzde 13,6, minibüste yüzde 1,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 49,1, kamyonette yüzde 30,3, otomobilde yüzde 26, motosiklette yüzde 12,5 ve traktörde yüzde 0,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı. TOPLAM TAŞIT SAYISI 34 MİLYON 746 BİN OLDU Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.