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Trafikte temmuz karnesi: 207 bin 508 yeni araç trafiğe çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2026'ya ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre temmuz ayında 207 bin 508 taşıt trafiğe kaydedilirken, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı. Temmuz sonu itibarıyla Türkiye'deki toplam taşıt sayısı ise 34 milyon 746 bin 396'ya ulaştı.

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Trafikte temmuz karnesi: 207 bin 508 yeni araç trafiğe çıktı

Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında temmuz ayında düşüş yaşandı. TÜİK verilerine göre temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396'ya yükseldi. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların 78 bin 761'ini otomobiller oluşturdu.

TÜİK, Temmuz 2026 motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. (Haberin fotoğrafları TÜİK'ten ve AA'dan alınmıştır.)TÜİK, Temmuz 2026 motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. (Haberin fotoğrafları TÜİK'ten ve AA'dan alınmıştır.)

TÜİK AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını açıkladı. TÜİK, Temmuz 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.Temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

OTOMOBİL
78 bin 761
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı
TOPLAM TAŞIT
207 bin 508
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı

Buna göre; temmuz ayında 207 bin 508 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı ve bunların 78 bin 761'ini otomobiller oluşturdu.

(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)(Görsel takvim.com.tr grafik ekibi tarafından hazırlanmıştır)

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların; 48,1'ini motosiklet, yüzde 38'ini otomobil, yüzde 9,4'ünü kamyonet, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 1,6'sını traktör, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Yeni kaydı yapılan taşıtların 78 bin 761’ini otomobiller oluşturdu.Yeni kaydı yapılan taşıtların 78 bin 761’ini otomobiller oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı.

Temmuz ayında, geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı; otobüste yüzde 33,5, kamyonda yüzde 13,6, minibüste yüzde 1,8 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 49,1, kamyonette yüzde 30,3, otomobilde yüzde 26, motosiklette yüzde 12,5 ve traktörde yüzde 0,6 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı.Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 azaldı.

TOPLAM TAŞIT SAYISI 34 MİLYON 746 BİN OLDU

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı ise temmuz ayı sonu itibarıyla 34 milyon 746 bin 396 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 14,4'ünü kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında en fazla kaydı yapılan taşıtlar motosiklet ve otomobil oldu.Temmuz ayında en fazla kaydı yapılan taşıtlar motosiklet ve otomobil oldu.

Temmuz ayında 907 bin 846 adet taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 64,8'ini otomobil, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 13,7'sini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396’ya ulaştı.Temmuz sonu itibarıyla Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 34 milyon 746 bin 396’ya ulaştı.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİ
1 milyon 170 bin 247
Trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı
Önceki yıla göre: yüzde 13,1 azalış.
TRAFİKTEN KAYDI SİLİNEN
35 bin 336
Ocak-temmuz döneminde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı
Önceki yıla göre: yüzde 21,2 artış.
NET ARTIŞ
1 milyon 134 bin 911
Trafikteki toplam taşıt sayısındaki artış.
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