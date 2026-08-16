Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı... Sürücü gözaltına alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybetti.
KAMYON VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI
Edirne istikametinde seyreden 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu, kontrolden çıkarak 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Durumlarının ağır olduğu belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanıyor.
Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
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