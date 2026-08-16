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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı... Sürücü gözaltına alındı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı... Sürücü gözaltına alındı

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy mevkiinde iki otomobilin karıştığı kazada 2 kişinin hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy'de kaza; 1'i çocuk 3 ölü 5 yaralı (Fotoğraflar: DHA)Kuzey Marmara Otoyolu Uskumruköy'de kaza; 1'i çocuk 3 ölü 5 yaralı (Fotoğraflar: DHA)

KAMYON VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Edirne istikametinde seyreden 06 ESG 182 plakalı nakliye kamyonu, kontrolden çıkarak 34 PRV 011 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı... Sürücü gözaltına alındı-2

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Durumlarının ağır olduğu belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı... Sürücü gözaltına alındı-3


KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü gözaltına alındı. Kaza nedeniyle otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, araç geçişleri kontrollü olarak emniyet şeridinden sağlanıyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı... Sürücü gözaltına alındı-4

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 2 ölü, 5 ağır yaralı... Sürücü gözaltına alındı-5

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