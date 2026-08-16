Binlerce frekans kusursuzca aktarıldı: Uzayda dev operasyon

Toplam 573 televizyon ve 215 radyo kanalı yeni uydulara taşındı. DAHA KALİTELİ VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YAYIN DÖNEMİ Bakan Uraloğlu, 18 yıldır faaliyette bulunan Türksat 3A'nın teknolojik ömrünü tamamlaması nedeniyle medya kuruluşlarının yayınlarının 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece yeni nesil uydulara taşındığını belirtti.

Yaklaşık 1000 frekans eş zamanlı aktarıldı. Yüzlerce frekansın eş zamanlı olarak yer değiştirdiği ve çok yüksek mühendislik hassasiyeti gerektiren bu dev operasyonun, ekranlara hiçbir kesinti yansımadan kusursuzca tamamlandığını anlatan Uraloğlu, "Televizyon ve radyo kanallarımız artık yeni nesil uydularımızla daha kaliteli ve daha yüksek teknolojiyle yayın yapacak." dedi.

Operasyon, 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece gerçekleştirildi. "573 TV VE 215 RADYO KANALI BAŞARIYLA YENİ NESİL UYDULARA TAŞINDI" Geçiş sürecinin hem yayıncı kuruluşlar hem de vatandaşlar açısından sorunsuz atlatılması için televizyon ve radyo kanalları ile eş güdüm içinde bir aydır devam eden teknik hazırlıkların kusursuz bir operasyonla sonuçlandığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, taşıma işleminin teknik büyüklüğüne dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Türksat 3A uydumuz 18 yıl boyunca yayıncılık sektörümüzün yükünü omuzladı. Gelişen teknoloji, yayıncılıkta ulaşılan yeni küresel standartlar ve artan kapasite ihtiyaçlarımız doğrultusunda, medya kuruluşlarımızın yayınlarını filomuzun daha güçlü uydularına aktardık. Dile kolay; 573 televizyon ve 215 radyo kanalının taşınması demek, uzayda 1000'e yakın frekansın ve yayın parametresinin saniyeler içinde, eş zamanlı olarak yeni adreslerine kilitlenmesi demektir. Türksat mühendislerimizin üstün kabiliyeti ve titiz çalışması sayesinde, böylesine devasa ve sıfır hata gerektiren bir frekans aktarım operasyonunu hiçbir aksama yaşanmadan başarıyla tamamladık. Türkiye'nin uzaydaki yayıncılık altyapısı artık çok daha güçlü."

Yaklaşık 1000 frekans ve yayın parametresi eş zamanlı olarak yeni adreslerine aktarıldı. ÇANAK ANTEN YÖNÜ DEĞİŞMEDİ, KUSURSUZ BİR GEÇİŞ YAŞANDI Yayınların aktarıldığı uyduların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunduğunun altını çizen Uraloğlu, vatandaşların çanak anten ayarı yapmasına gerek kalmadığını da belirtti. Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın televizyon keyfinin bu süreçten en ufak bir şekilde etkilenmemesi en büyük önceliğimizdi. Yayın aktarımı yapılan yeni nesil uydularımız uzayda aynı yörünge açısında bulunduğu için, izleyicilerimiz mevcut çanak antenlerini ve anten açılarını hiçbir şekilde değiştirmeden, sadece daha kaliteli bir görüntüyle yayınları izlemeye devam edebilecekler. Milyonlarca hanede, vatandaşımıza hiçbir teknik zahmet yaşatmadan bu teknolojik geçişi kusursuzca tamamlamanın gururunu yaşıyoruz."