Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: TIR'a gizlenen 810 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram esrar ele geçirdi. Uyuşturucunun, Türkiye'den çıkış yapmak üzere olan bir tırın yasal yükünün içerisine gizlendiği belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda çalışma gerçekleştirdi.

Kapıkule'de 810 kilogram esrar ele geçirildi!