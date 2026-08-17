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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: TIR'a gizlenen 810 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den çıkış yapmak üzere olan bir tırı şüpheli bularak X-Ray taramasına aldı. Detaylı aramada aracın yasal yüküne gizlenmiş 810 kilogram esrar ele geçirildi. Tıra el konulurken soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor.

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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: TIR'a gizlenen 810 kilogram esrar ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram esrar ele geçirdi. Uyuşturucunun, Türkiye'den çıkış yapmak üzere olan bir tırın yasal yükünün içerisine gizlendiği belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda çalışma gerçekleştirdi.

Video Oynatma İkonu Kapıkule'de 810 kilogram esrar ele geçirildi!

Operasyonda uyuşturucunun taşındığı TIR'a el konuldu. (Fotoğraflar: İHA)Operasyonda uyuşturucunun taşındığı TIR'a el konuldu. (Fotoğraflar: İHA)

TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPMAK ÜZERE KAPIKULE'YE GELDİ

Ekipler, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı şüpheli olarak değerlendirdi. Şüpheli bulunan araç Gümrükler Muhafaza ekiplerince X-Ray taramasına alındı.

X-Ray taramasının ardından yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.X-Ray taramasının ardından yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

X-RAY TARAMASININ ARDINDAN DETAYLI ARAMA

Gerçekleştirilen X-Ray taramasının sonucunda tır detaylı aramaya sevk edildi.

Ekiplerin araçta yaptığı aramada, tırın yasal yükünün içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddenin 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu olduğu belirtildi.

Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: TIR'a gizlenen 810 kilogram esrar ele geçirildi-4

TIRA EL KONULDU

Operasyonun ardından uyuşturucunun taşınmasında kullanılan tıra el konuldu.

SORUŞTURMA BAŞSAVCILIKTA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: TIR'a gizlenen 810 kilogram esrar ele geçirildi-6 Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: TIR'a gizlenen 810 kilogram esrar ele geçirildi-7 Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: TIR'a gizlenen 810 kilogram esrar ele geçirildi-8
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