Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: TIR'a gizlenen 810 kilogram esrar ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Türkiye'den çıkış yapmak üzere olan bir tırı şüpheli bularak X-Ray taramasına aldı. Detaylı aramada aracın yasal yüküne gizlenmiş 810 kilogram esrar ele geçirildi. Tıra el konulurken soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürüyor.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 810 kilogram esrar ele geçirdi. Uyuşturucunun, Türkiye'den çıkış yapmak üzere olan bir tırın yasal yükünün içerisine gizlendiği belirlendi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Kapıkule Gümrük Kapısı'nda çalışma gerçekleştirdi.Kapıkule'de 810 kilogram esrar ele geçirildi!
TÜRKİYE'DEN ÇIKIŞ YAPMAK ÜZERE KAPIKULE'YE GELDİ
Ekipler, Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı şüpheli olarak değerlendirdi. Şüpheli bulunan araç Gümrükler Muhafaza ekiplerince X-Ray taramasına alındı.
X-RAY TARAMASININ ARDINDAN DETAYLI ARAMA
Gerçekleştirilen X-Ray taramasının sonucunda tır detaylı aramaya sevk edildi.
Ekiplerin araçta yaptığı aramada, tırın yasal yükünün içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddenin 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu olduğu belirtildi.
TIRA EL KONULDU
Operasyonun ardından uyuşturucunun taşınmasında kullanılan tıra el konuldu.
SORUŞTURMA BAŞSAVCILIKTA SÜRÜYOR
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.