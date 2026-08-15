Eskişehir merkezli dev operasyon: 801 kişiyi 116 milyon lira dolandıran "altyapı" çetesi çökertildi
Eskişehir merkezli 19 ilde, kendilerini iletişim firması temsilcisi olarak tanıtıp "internet altyapısı değişiyor" bahanesiyle 801 vatandaşı yaklaşık 116 milyon lira dolandıran 90 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilere ait daire, villa, arsa, otomobil ve kripto varlıklara el konuldu.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çete çökertildi.
Zanlıların, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edildi.
MODEM SATIN ALMAYA ZORLADILAR
Şüphelilerin modem değişikliği yapılmaması durumunda internet faturalarının artacağını belirterek vatandaşları modem satın almaya yönlendirdikleri belirlendi.
Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı tespit edildi.
Mağdurların şüphelilere ait hesaplara yaklaşık 116 milyon lira gönderdikleri belirlendi.
19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalandı.
5 ARABA, 1 DAİRE, 1 VİLLA VE ARSAYA EL KONULDU
Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konuldu.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.