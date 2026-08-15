Eskişehir merkezli dev operasyon: 801 kişiyi 116 milyon lira dolandıran "altyapı" çetesi çökertildi

Zanlıların, vatandaşlara ülke genelinde internet altyapısının değişeceğini, mevcut modemlerin kullanılamayacağını ve internet hizmetlerinin kısa sürede kesileceğini, zorunlu altyapı geçişi yapılacağını ve yeni modem alınması halinde internet faturalarında indirim uygulanacağını söyledikleri tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında kendilerini kurumsal internet ve iletişim firmalarının temsilcileri olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çete çökertildi.

Polisin çalışmasında zanlıların bu yöntemle ülke genelinde 801 mağdura modem sattıkları, gönderilen modemlerin büyük bölümünün mevcut internet altyapısıyla uyumlu olmadığı ve vadedilen internet faturası indirimlerinin uygulanmadığı tespit edildi.

19 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Bunun üzerine Eskişehir merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale, Muğla, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Erzurum, Kars, Ankara, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar ve Yozgat'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında dolandırıcılık faaliyetlerinin organize edildiği değerlendirilen şirketlerin yöneticilerinin de bulunduğu 90 zanlı yakalandı.

5 ARABA, 1 DAİRE, 1 VİLLA VE ARSAYA EL KONULDU



Çalışma kapsamında çok sayıda şüphelinin ve 13 şirketin banka ve kripto varlık hesapları ile dolandırıcılıktan elde edilen gelirle satın alındığı değerlendirilen 5 otomobil, 1 daire, 1 dubleks villa ve 1 arsaya el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



