Betimat'ın anketi Yeni Parti'nin ʺseçimi kazandıkʺ propagandasını patlattı. Soru belli: "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" Önce çok merak edilen üç partiyi verelim. Kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonraki tablo şöyle: AK Parti yüzde 35.8 ile birinci parti, Özgür Özel'in Yeni Parti'si yüzde 19.3'le ikinci, CHP ise yüzde 9.4'le dördüncü parti... Doğrusu ekonomideki negatif duruma rağmen AK Parti'nin birinciliğe dönüşü şaşırtıcı değil. Ülke yönetimi söz konusu olduğunda seçmen sadece "cebine" bakmaz, güven veren lidere, ülkenin küresel ve bölgesel pozisyonuna ve savunma direncine bakar. Yeni Parti'nin yüzde 19'larda olması biraz abarttıkları için hayal kırıklığı yaşatabilir ama onca belediye eksenli iddiaya ve kavgalı görüntüye rağmen bu oyu almaları da küçümsenecek gibi değil.

Yeni Parti ankette çakıldı.



Aynı şey CHP için de geçerli. Artık bitti denilen ve müthiş bir medya saldırısına uğrayan CHP'nin yüzde 9 oyla varlığını sürdürmesi kimseyi şaşırtmasa da terk edenleri bir hayli şaşırtmıştır. MHP ve DEM Parti ise yüzde 8.8 oranıyla önümüzdeki sürecin vazgeçilmez iki aktörü olmayı sürdürüyor.

Son yıllardaki birçok seçimde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Optimar Araştırma'nın 20-30 Temmuz arasında yaptığı anket sonuçları ise diğerlerinden bir hayli farklı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, bu farkı CHP logosuna ve seçmen hafızasında yerine bağlıyor. Bu araştırmaya göre oy dağılımı şöyle:



AK Parti yüzde 34.24, CHP yüzde 16.25, Yeni Parti yüzde 12.55, DEM Parti yüzde 11.84, MHP yüzde 8.71... Geriye kalanlar ise İyi Parti, Saadet, Zafer, YRP ve A Parti arasında paylaşılıyor.

Parti Oy Oranı / Açıklama AK Parti Yüzde 34.24 CHP Yüzde 16.25 Yeni Parti Yüzde 12.55 DEM Parti Yüzde 11.84 MHP Yüzde 8.71 Geriye Kalanlar İyi Parti, Saadet, Zafer, YRP ve A Parti arasında paylaşılıyor.

Bu iki anket CHP'den ayrılan Yeni Parti'nin işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Yeni Parti'yi kuran ekip, yaşadıkları birçok şeyi Başkan Erdoğan'ın yolculuğuna benzetmeye çalışsa da olmuyor, olmaz da. Atalarımız boşuna dememiş: "Karga bülbülü taklit edeyim derken ötmeyi unutmuş..."

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