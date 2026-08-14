Ankara’da Bayğaralar bağlantılı kurşunlama planı polise takıldı!

Yapılan çalışmalarda tehdit eyleminin, hakkında Irak'ta bulunduğu yönünde bilgiler bulunan Murat K. tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi.

Soruşturma, bir otomotiv firmasının sahibi Alkan Efe A.'nın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde GSM hatları üzerinden tehdit edilmesi üzerine başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar, Ankara'da planlandığı değerlendirilen silahlı saldırıyı ortaya çıkardı.

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TERS YÖNDEKİ MOTOSİKLET SALDIRI HAZIRLIĞINI ORTAYA ÇIKARDI

Ankara Organize Şube Müdürlüğünce soruşturmanın derinleştirilmesiyle, otomotiv firmasına yönelik daha kapsamlı bir saldırı hazırlığı bulunduğu tespit edildi.

12 Ağustos günü saat 04.20 sıralarında, Ankara Cumhurbaşkanlığı Alt Geçidi'nde ters yönde seyreden ve üzerinde plaka bulunmayan bir motosiklet ekipler tarafından durduruldu.

Motosiklet üzerinde yapılan incelemede aracın 8 Ağustos'ta İstanbul'da çalındığı ve tescil plakasının 34 HKM 655 olduğu belirlendi.

Motosiklette bulunan Suriye uyruklu Ahmed A. ile Birhat Y. hakkında yapılan araştırmada, iki şüphelinin Yunus G.'nin kullandığı araçla Adana ve Mersin'den Ankara'ya geldikleri tespit edildi.