Ankara’da Bayğaralar bağlantılı kurşunlama planı polise takıldı!
Ankara’da bir otomotiv firmasına yönelik saldırı hazırlığı polis tarafından deşifre edildi. Şüphelilerin firmayı kurşunlamak için 250 bin liraya anlaştıkları, 10 bin lira ön ödeme aldıkları, İstanbul’da çalınan motosikleti ise otobüsle AŞTİ’ye gönderdikleri ortaya çıktı. Talimatın “Berzan” kod adlı kişiden geldiği öne sürüldü.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar, Ankara'da planlandığı değerlendirilen silahlı saldırıyı ortaya çıkardı.
Soruşturma, bir otomotiv firmasının sahibi Alkan Efe A.'nın 19 ve 20 Temmuz tarihlerinde GSM hatları üzerinden tehdit edilmesi üzerine başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda tehdit eyleminin, hakkında Irak'ta bulunduğu yönünde bilgiler bulunan Murat K. tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği değerlendirildi.
Polis ekipleri, Murat K.'nın Adana merkezli Bayğaralar Suç Örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğüne ilişkin bilgilere ulaştı.
TERS YÖNDEKİ MOTOSİKLET SALDIRI HAZIRLIĞINI ORTAYA ÇIKARDI
Ankara Organize Şube Müdürlüğünce soruşturmanın derinleştirilmesiyle, otomotiv firmasına yönelik daha kapsamlı bir saldırı hazırlığı bulunduğu tespit edildi.
12 Ağustos günü saat 04.20 sıralarında, Ankara Cumhurbaşkanlığı Alt Geçidi'nde ters yönde seyreden ve üzerinde plaka bulunmayan bir motosiklet ekipler tarafından durduruldu.
Motosiklet üzerinde yapılan incelemede aracın 8 Ağustos'ta İstanbul'da çalındığı ve tescil plakasının 34 HKM 655 olduğu belirlendi.
Motosiklette bulunan Suriye uyruklu Ahmed A. ile Birhat Y. hakkında yapılan araştırmada, iki şüphelinin Yunus G.'nin kullandığı araçla Adana ve Mersin'den Ankara'ya geldikleri tespit edildi.
"BERZAN'IN TALİMATIYLA GELDİK"
Ankara polisince ifadeleri alınan Ahmed A. ve Birhat Y.'nin anlatımlarında saldırı planına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar yer aldı.
İki şüpheli, "Berzan" kod adlı şahsın talimatıyla otomotiv firmasını kurşunlama eylemi gerçekleştirmek amacıyla bölgeye geldiklerini, eylem karşılığında 250 bin liraya anlaştıklarını ve 10 bin lira ödeme aldıklarını anlattı.
ÇALINTI MOTOSİKLET OTOBÜSLE AŞTİ'YE GÖNDERİLDİ
Soruşturmada saldırıda kullanılması planlandığı değerlendirilen motosikletin Ankara'ya nasıl getirildiği de ortaya çıkarıldı.
Polis ekipleri, motosikletin 10 Ağustos'ta İstanbul'dan bir firmaya ait otobüsle Ankara AŞTİ'ye getirildiğini tespit etti.
Motosikleti AŞTİ'de otobüsten alan Ersin K. ve Musa T.'nin, aracı terminalde bıraktıktan sonra aynı gün Adana'ya döndükleri belirlendi.
Şüphelilerin Ankara'da Etimesgut'taki günlük kiralık bir dairede kaldıkları ve kent içerisinde farklı ticari taksileri kullandıkları tespit edildi.
MOTOSİKLETİ BIRAKIP HEDEFTE KEŞİF YAPTILAR
Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Ersin K. ile Musa T.'nin Ankara'ya yalnızca motosikleti teslim etmek amacıyla gelmediklerinin belirlenmesi oldu.
Şüphelilerin, saldırı yapılması planlanan otomotiv firmasının bulunduğu bölgede keşif çalışması yaptıkları değerlendirildi.
Motosikletin İstanbul'dan Ankara'ya gönderilmesi sürecinin İstanbul ayağı da polis tarafından ortaya çıkarıldı.
Çalıntı motosikletin İstanbul Esenler Otogarı'na götürülerek otobüse teslim edilmesinde Gökhan Ç.'nin rol aldığı belirlendi.
"BERZAN" KOD ADININ ARKASINDAKİ İSİM
Polisin yaptığı çalışmalarda saldırı talimatını verdiği öne sürülen "Berzan" kod adlı şahsın, Bayğaralar Suç Örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği ve İspanya'da bulunduğu yönünde bilgiler bulunan Yusuf Ö. olabileceği değerlendirildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında otomotiv firması sahibine yönelik tehdidi gerçekleştirdiği değerlendirilen Murat K.'nın ise Irak'ta bulunduğu yönünde bilgiler elde edilmişti.
ADANA VE İSTANBUL'DA OPERASYON: 4 GÖZALTI
Soruşturma kapsamında 13 Ağustos gecesi eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Ersin K. ve Musa T. Adana'da, Gökhan Ç. ile Yunus G. ise İstanbul'da gözaltına alındı.
Şüphelilerin dijital materyallerine el konuldu. İkametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.