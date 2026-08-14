AK Parti 25'inci yaşını kutluyor! Bakan ve siyasilerden kutlama mesajları

AK Parti'de 25'inci yıl heyecanı yaşanıyor. "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" sloganı eşliğinde düzenlenecek olan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilecek görkemli bir özel mitingle kutlanacak.

SENFONİ ORKESTRASI, MEHTERAN TAKIMI, FİLM GÖSTERİMİ

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü, Ankara Millet Bahçesi'nde en az 100 bin kişinin katılımıyla gerçekleşecek özel bir mitingle kutlanıyor. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek dev programda, senfoni orkestrası ile mehteran takımı sahne alacak, partinin dünden bugüne uzanan 25 yıllık hikayesini anlatan 20 dakikalık özel bir film gösterilecek.

Ayrıca hafızalara kazınan parti şarkıları ilk kez canlı senfoni eşliğinde seslendirilecek.

Bu çerçevede organizasyon öncesinde siyasi isimler ve bakanlar AK Parti'nin 25'inci yaşına özel mesajlar yayımlıyor. İşte o mesajlar...

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"25 yıl önce bugün sadece bir parti kurulmadı. Milletin değerlerini ve büyük Türkiye idealini omuzlayan kutlu bir yürüyüş başladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin iradesini siyasetin merkezine taşıyan, eserleriyle Türkiye'nin çehresini değiştiren AK Parti'miz; bugün 25 yıllık büyük bir mücadelenin, hizmetin ve davanın adıdır."

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşiv)

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

"Mayasında milletin duası; her adımı emekle, her satırı alın teriyle, her dönüm noktası cesaretle yazılan çeyrek asırlık bir memleket hikâyesi… Kökü bu topraklarda, ufku Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şekillenen kutlu yürüyüşümüz; nice imtihanı aşarak, gönül köprüleri kurarak, aşkını ve heyecanını hiç eksiltmeden bugünlere ulaştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilk günkü inanç ve memleket sevdasıyla; ahdimize ve milletimize sadakatle yürümeye devam ediyoruz. AK Parti'mizin 25. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun!"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

"Çeyrek asra ulaşan yolculuğumuzda sayısız eser ve icraata imza attık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 25 yılın hikayesini milletimizle birlikte yazdık. 25 yılda gerçekleştirdiğimiz her hedef gibi önümüzdeki süreçte de insanı, emeği, üretimi merkeze alan politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Teşkilatımızla birlikte Türkiye sevdasıyla yol yürümeyi sürdüreceğiz. Hedefimiz net; üretimi, istihdamı ve ihracatıyla merkez ülke konumunu güçlendiren, terör meselesini geride bırakmış, güçlü ve büyük Türkiye! AK Partimizin 25. yaşı kutlu olsun. Nice yıllara, nice başarılara."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"25 yıl boyunca Türkiye'nin yükselişine omuz veren büyük bir dava, bugün milletimizin gönlünde köklü bir hikâyeye dönüştü. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin hayallerini gerçeğe, kararlılığını büyük eserlere dönüştüren bu büyük yürüyüşe omuz veriyoruz. Çeyrek asırlık bu kutlu yürüyüş nice yıllara, nice eserlere ve Türkiye'nin daha büyük yarınlarına uzansın…"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"25. yılımıza kavuştuk. Tabii bir siyasi partinin 25. yılına kavuşması ve bu kadar uzun bir yol yürüyerek böyle bir sonuca ulaşması çok müstesna bir şey. O açıdan baktığımızda 25. yılımızı kutlamamız bizim için bir düğün, bir bayram niteliğinde. Siyasi tarihte az bulunur şekilde kesintisiz bir iktidarla bütün bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyoruz. Bu 25. yılın yoğunluğuna bakıldığında 250 yıllık yol yüründü.

Sayın Cumhurbaşkanımızın AK Parti'de kurumsallaştırdığı siyaset yapma biçimi en kıymetli şeylerin başında geliyor. Çünkü bütün bunları siyaset yaparak, toplumla buluşma biçiminizi doğru kurarak, toplumun verdiği onay sayesinde elde ettiğiniz iktidarla gerçekleştirebiliyorsunuz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik

İktidara gelmemizden önce siyasi hayat toplumsal merkezden kopmuştu. Aslında toplumsal merkez, kendi taleplerini siyasi temsile dönüştürecek yeni bir siyasal organizasyon talep ediyordu. Dolayısıyla AK Parti kurulduğu andan itibaren toplumsal merkezin taleplerini siyasi temsile dönüştüren bir merkez parti olarak ortaya çıktı. Yukarıdan aşağıya siyaset değil, yani devletten millete doğru siyaset değil, milletten devlete doğru siyaset şeklinde bir anlayışın ortaya koyulması ve bunun her alana yayılarak yapılması çok önemli.

AK Parti'yi ayakta tutan, milletimizle kurduğu doğru bağ ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu siyaset tarzını AK Parti'nin temel dinamiği, omurgası olarak koruma konusundaki liderliğidir. Bu çerçevede bu bağ kurulmuştur ve AK Parti, bu kadar uzun bir yolu halen milletin teveccühüne en yüksek sahip parti olarak sürdürmektedir."