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Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonu 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi

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Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Diyarbakır'ın Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde 620 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildi, 17 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Diyarbakır, Lice, Hani, Hazro ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde "Yasa Dışı Kenevir Ekimi ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında operasyon başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Sur ilçelerinde gerçekleştirilen arazi taramalarına 54 operasyonel tim ve 620 jandarma personeli katıldı.

91 EKİM ALANI TESPİT EDİLDİ, 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Geniş kapsamlı operasyonlarda 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Arazi aramalarında 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk ele geçirilerek imha edildi. Operasyonlar sırasında ayrıca 24 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, olaylarla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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