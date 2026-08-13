FETÖ soruşturması yalanıyla sahte savcı oyunu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kendilerini savcı ve adliye personeli olarak tanıtarak FETÖ soruşturması yalanıyla yaşlı çiftin altın ve dövizlerini dolandıran şebeke, jandarma ve polisin ortak operasyonuyla çökertildi. Gözaltına alınan dört şüpheliden biri tutuklandı.

SAHTE SAVCI KUMPASI

Olay 7 Ağustos tarihinde meydana geldi.

Kırkağaç İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını telefonla arayarak kendisini "Soma Cumhuriyet Savcısı" olarak tanıtan şüpheli, "Y.M. hakkında adliyede gizli bir soruşturma yürütülüyor. Şahsı derhal adliyeye yönlendirin." talimatını verdi.

Şüphelinin yönlendirmesiyle Y.M.'nin adliyeye gitmesinin ardından evde yalnız kalan eşi 65 yaşındaki M.M.'yi arayan başka şüpheli kendisini "savcılık yazı işleri müdürlüğü" personeli olarak tanıttı.

M.M.'ye yönelik korkutma taktiği uygulayan şüpheli, "Banka hesabınızdan FETÖ terör örgütüne para aktarıldı. Evdeki tüm altın ve dövizleri bir poşete koyarak size vereceğimiz adrese bırakın." ifadelerini kullandı.

Korkuya kapılan M.M. evdeki bütün altın ve dövizleri poşete koyarak Memiş Mahallesi 90. Sokak girişine bıraktı.

Adrese gelen şahıs ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 7 Ağustos tarihinde yaşanan olayda, kendilerini savcı ve adliye çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılar, FETÖ yalanıyla yaşlı çifti hedef aldı. (Fotoğraf: DHA)

KAMERA KAYITLARI ELE VERDİ

Dolandırıldıklarını anlayan ailenin şikayeti üzerine jandarma ve polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Görüntülerden poşeti alan kişinin 25 yaşındaki K.A. olduğu belirlendi.

Ekipler şüpheliyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

K.A.'nın sorgusunda ve avukatı huzurunda verdiği ifade doğrultusunda kendisini Ö.Ç. isimli şahsın yönlendirdiği saptandı.

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri K.A.'nın altın dolu poşeti aldıktan sonra kardeşi A.K.K. ve arkadaşı T.C.C. ile birlikte araçla Akhisar ilçesine kaçtığını tespit etti.

Şüphelilerin Akhisar'daki kuyumcuda 1000 dolar bozdurarak parayı ana şüpheli Ö.Ç.'nin annesinin banka hesabına yatırdıkları, kalan para ve ziynet eşyalarını şüpheli A.E.'nin ikametgahında sakladıkları ortaya çıktı.

ZİYNET EŞYALAR BASKINLA KURTARILDI Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 5 tam altın, 2 yarım altın, 2 altın küpe, 1 altın bileklik, 1 altın kolye, 1 altın bilezik, 18 bin 400 lira nakit para ve 550 dolar ele geçirildi. Bulunan paralar ve ziynet eşyaları mağdur çifte teslim edildi.

1 TUTUKLAMA... FİRARİ ARANIYOR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. T.C.C., A.K.K. ve A.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlçe dışında olduğu değerlendirilen ana şüpheli Ö.Ç.'nin yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.