CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinde yeni borçlanma hazırlığı: 8 milyarın ardından şimdi de 750 milyon liralık kredi talebi
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, hafta başında talep ettiği 8 milyar liralık kredi yetkisinin ardından şimdi de toplu ulaşım şirketi İzulaş için 750 milyon liralık yeni borçlanma hazırlığına başladı. Belediye Meclisinin onay vermesi halinde kredi süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine sunulacak.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, borçlanma gündemine bir yenisini daha ekliyor. Hafta başında İller Bankasından kullanılmak üzere 8 milyar liralık kredi için yetki isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez belediyenin toplu ulaşım şirketi İzulaş adına 750 milyon liralık borçlanma yetkisi talebiyle meclisin karşısına çıkacak.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ BORÇLANMA GÜNDEMİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi, borçlarına borç ekleyecek. Hafta başındaki meclis toplantısında meclisten İller Bankasından alınacak 8 milyar liralık kredi ile ilgili yetki isteyen Cemil Tugay, bu sefer de İZBB'nin kent içi toplu ulaşım şirketi İzulaş için meclis üyelerinin kapısını çalacak.
Meclis üyeleri onaylarsa Tugay'a İzulaş için 750 milyon liralık borçlanma yetkisi verilecek. Rakam, bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu aştığı için İZBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kredi onayı isteyecek. Onay gelmesi halinde Tugay belediye adına finans kuruluşları ile görüşmeler başlayacak.
ONAYLANIRSA 750 MİLYON LİRA BORÇLANACAK
Hafta başında 8 milyar liralık dev borçlanma için belediye meclis üyelerinden onay isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, büyükşehir belediyesinin borç yüküne yenilerini ekleyecek.
İZBB Başkanı Tugay, bu sefer büyükşehir belediyesinin toplu ulaşım şirketlerinden İzulaş için belediye meclis üyelerinin kapısını çalacak. Onay verilmesi halinde 750 milyon liralık borçlanma için önemli bir adım daha geride kalmış olacak.
Borçlanılacak rakam, bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu aştığı için İZBB Çevre ve Şehircilik Bakanlığından borçlanma yetkisi alacak. Ardından da Tugay çekilecek kredinin faiz ve ödeme koşulları gibi şartlarını belirlemek üzere belediye adına finans kuruluşları ile masaya oturacak.
HAFTA BAŞINDA DA 8 MİLYAR LİRALIK KREDİ İÇİN ONAY İSTEMİŞTİ
İhtisas komisyonlarına sevk edilen önerge, komisyonların hazırlayacağı rapor doğrultusunda belediye meclisinde görüşülüp karara bağlanacak. İZBB Başkanı Cemil Tugay, hafta başında gerçekleştirilen belediye meclis toplantısında İller Bankasından 8 milyar liralık borçlanma için meclis üyelerinden yetki istemişti. Onay alınması halinde kredinin kentsel dönüşüm, otobüs alımı ve altyapı gibi projelerde kullanılacağı açıklanmıştı.
Haber: Ertan Güncaner