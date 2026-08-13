CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinde yeni borçlanma hazırlığı: 8 milyarın ardından şimdi de 750 milyon liralık kredi talebi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, borçlanma gündemine bir yenisini daha ekliyor. Hafta başında İller Bankasından kullanılmak üzere 8 milyar liralık kredi için yetki isteyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bu kez belediyenin toplu ulaşım şirketi İzulaş adına 750 milyon liralık borçlanma yetkisi talebiyle meclisin karşısına çıkacak.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez İzulaş için 750 milyon liralık borçlanma yetkisi talep etmeye hazırlanıyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YENİ BORÇLANMA GÜNDEMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi, borçlarına borç ekleyecek. Hafta başındaki meclis toplantısında meclisten İller Bankasından alınacak 8 milyar liralık kredi ile ilgili yetki isteyen Cemil Tugay, bu sefer de İZBB'nin kent içi toplu ulaşım şirketi İzulaş için meclis üyelerinin kapısını çalacak.

Meclis üyeleri onaylarsa Tugay'a İzulaş için 750 milyon liralık borçlanma yetkisi verilecek. Rakam, bütçe gelirlerinin yüzde 10'unu aştığı için İZBB, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kredi onayı isteyecek. Onay gelmesi halinde Tugay belediye adına finans kuruluşları ile görüşmeler başlayacak.