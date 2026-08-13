IKBY Başkanı Barzani’den "çerçeve yasa" mesajında bölgesel barış vurgusu... Başkan Erdoğan'a teşekkür

Yasanın onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Barzani, " Bu cesur adım, Türkiye ve genel olarak bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüşümdür " dedi.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani , "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" hakkında yazılı açıklama yaptı.

SÜRECE TAM DESTEK

Diyalog yolunun her zaman en doğru seçenek olduğuna inandıklarını dile getiren Barzani, askeri yöntemlerin geride kaldığını bildirdi.

Yeni kanunun, Türkiye'deki tüm kesimler arasında güvenin tesis edilmesi, barış içinde bir arada hayat sürmenin sağlanması adına büyük fırsat yarattığının altını çizdi.

Barzani, herkesin bu süreci desteklemesi, barışın başarıya ulaşması için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Kanunun hazırlanıp meclisten geçmesine katkı sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bütün taraflara teşekkürlerini ileten Barzani, Erbil yönetiminin duruşunu yineledi.

Bölgesel huzurun önemine dikkat çeken Barzani, "Her zamanki gibi IKBY'nin barış ve istikrarın başarıya ulaşması için tam desteğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Silahlı çözüm döneminin bittiğini, diyalog ile barış içinde bir arada hayat sürme kültürünün merkeze alınması gerektiğini aktaran Barzani, yasanın tüm kesimler arasında güven inşa edeceğini söyledi. (Fotoğraf: Depo Photos)