IKBY Başkanı Barzani’den "çerçeve yasa" mesajında bölgesel barış vurgusu... Başkan Erdoğan'a teşekkür
Terörsüz Türkiye vizyonu kapsamında hazırlanan çerçeve yasa Irak’ta yankı buldu. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, meclisten geçen yasanın bütün kesimler arasında güven inşa edeceğini aktardı. Diyalog yolunun tek geçerli seçenek olduğunun altını çizen Barzani, bölgede kalıcı huzurun sağlanması adına atılan bu adımı cesur bir dönüşüm olarak nitelendirdi. Sürece katkılarından dolayı Başkan Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Barzani, Erbil yönetiminin barışın tesisi için tam destek vermeye devam edeceğini söyledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisinde 468 oyla kabul edilen Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturan yeni kanun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından güçlü destekle karşılandı.
IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" hakkında yazılı açıklama yaptı.
Yasanın onaylanmasını memnuniyetle karşıladığını aktaran Barzani, "Bu cesur adım, Türkiye ve genel olarak bölgede sürdürülebilir barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması yolunda önemli bir dönüşümdür" dedi.
SÜRECE TAM DESTEK
Diyalog yolunun her zaman en doğru seçenek olduğuna inandıklarını dile getiren Barzani, askeri yöntemlerin geride kaldığını bildirdi.
Yeni kanunun, Türkiye'deki tüm kesimler arasında güvenin tesis edilmesi, barış içinde bir arada hayat sürmenin sağlanması adına büyük fırsat yarattığının altını çizdi.
Barzani, herkesin bu süreci desteklemesi, barışın başarıya ulaşması için çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.
Kanunun hazırlanıp meclisten geçmesine katkı sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bütün taraflara teşekkürlerini ileten Barzani, Erbil yönetiminin duruşunu yineledi.
Bölgesel huzurun önemine dikkat çeken Barzani, "Her zamanki gibi IKBY'nin barış ve istikrarın başarıya ulaşması için tam desteğini yineliyoruz" ifadelerini kullandı.