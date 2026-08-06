AK Parti, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. "Çeyrek Asır" temasıyla planlanan etkinlik kapsamında, partinin 25 yıllık iktidar dönemini yansıtan özel bir gazete hazırlanacağı öğrenildi.

AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğu özel gazetede anlatılacak. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, hazırlanacak özel gazetede, AK Parti'nin 2001'den bugüne kadar geçen süreçte hayata geçirdiği projeler, reformlar, seçim başarıları, uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylara ilişkin ses getiren gazete manşetleri yer alacak. Böylece partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu, kronolojik bir anlatımla okuyucuya sunulacak.