CANLI YAYIN
Geri

AK Parti'den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete! Çeyrek asırlık icraatlar anlatılacak

AK Parti Genel Merkezi, 25 yıllık destansı yürüyüşün kilometre taşlarını hatırlattığı çok özel bir gazete hazırlığı için kolları sıvadı. Hazırlanacak özel gazetede, AK Parti'nin ülkeye kazandırdıkları yer alacak.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
AK Parti'den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete! Çeyrek asırlık icraatlar anlatılacak

AK Parti, 14 Ağustos'ta Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklarını sürdürüyor. "Çeyrek Asır" temasıyla planlanan etkinlik kapsamında, partinin 25 yıllık iktidar dönemini yansıtan özel bir gazete hazırlanacağı öğrenildi.

AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğu özel gazetede anlatılacak. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)AK Parti'nin çeyrek asırlık yolculuğu özel gazetede anlatılacak. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

Sabah'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre, hazırlanacak özel gazetede, AK Parti'nin 2001'den bugüne kadar geçen süreçte hayata geçirdiği projeler, reformlar, seçim başarıları, uluslararası gelişmeler ve Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylara ilişkin ses getiren gazete manşetleri yer alacak. Böylece partinin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu, kronolojik bir anlatımla okuyucuya sunulacak.

AK Parti'den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete! Çeyrek asırlık icraatlar anlatılacak-3

Özel baskı gazete, 14 Ağustos'taki kutlama programına katılan vatandaşlara dağıtılacak. Gazetenin, AK Parti'nin 25 yıllık hizmet anlayışını ve Türkiye'nin son çeyrek yüzyıldaki dönüşümünü manşetler üzerinden aktaran hatıra niteliğinde bir yayın olması planlanıyor. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programda sahne gösterileri, görsel sunumlar ve çeşitli etkinliklerle AK Parti'nin 25 yıllık yolculuğuna vurgu yapılacak.
Öte yandan kutlamalara katılan vatandaşlara çeyrek asra özel hazırlanan hatıra madalyonunun dağıtılması planlanıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti'den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete! Çeyrek asırlık icraatlar anlatılacak-5 AK Parti'den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete! Çeyrek asırlık icraatlar anlatılacak-6 AK Parti'den hizmetle geçen 25 yıla özel gazete! Çeyrek asırlık icraatlar anlatılacak-7

TDV'den Gazze'ye yeni yardım eli! Hijyen paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı
SONRAKİ HABER

Hijyen paketleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

 Etimesgut Belediyesi soruşturmasında yeni perde! Çikolata kutusunda rüşvet ve gizli oda iddiaları dosyada
ÖNCEKİ HABER

Çikolata kutusunda 1,2 milyon dolar
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler