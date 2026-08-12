Özel, Ağbaba ve Kadıgil’in dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 milletvekilinin yasama dokunulmazlığına ilişkin süreç başladı.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlandı.

Tezkereler, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi. Komisyona Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

ÖZEL HAKKINDAKİ FEZLEKEDE PARA TRAFİĞİ İDDİALARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Özgür Özel hakkında "zincirleme şekilde rüşvet almak" suçlamasıyla hazırlanan fezlekede, yerel seçim ve kurultay süreçlerinde maddi menfaat sağlandığı iddialarına yer verildi.

Dosyada 1 milyon euro, 200 bin dolar, 950 bin euro ve 50 milyon TL'lik para trafiğine ilişkin tanık beyanları, HTS kayıtları ve baz incelemeleri sıralandı. VIP araç dönüşümü, otomobil alımı, nakit para, saat ve çanta teminine ilişkin anlatımlar da fezlekeye girdi.

Başsavcılık, Özel'in nüfuzunu kullanarak adaylık ve seçim süreçlerinde doğrudan ya da Veli Ağbaba aracılığıyla menfaat temin ettiği iddiasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasını talep etti.

"1 MİLYON EURO İSTENDİ" İDDİASI

Fezlekede Mustafa Gökhan Böcek'in ifadelerine de yer verildi. Böcek, babası Muhittin Böcek'in Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde Veli Ağbaba'nın kendisini aradığını ve Özel'in talimatıyla hareket ettiğini söylediğini öne sürdü.

Böcek'in anlatımına göre önce 30 milyon TL, ardından 1 milyon euro talep edildi. Babasının "gereğini yap" demesi üzerine parayı Antalya'daki esnaftan topladığını belirten Böcek, 9 Ocak 2024'te Ankara'ya götürdüğü parayı CHP Genel Merkezi'nde Ağbaba'nın yönlendirdiği Emre Caner'e teslim ettiğini ileri sürdü.

200 BİN DOLAR İDDİASI

Mustafa Gökhan Böcek ayrıca, adaylık lansmanından önce Ağbaba'nın "7-8 milyon TL nakit iyi olur" dediğini, Antalya Cam Piramit'teki lansman sırasında ise Ağbaba'nın gönderdiği kişiye aracındaki 200 bin doları teslim ettiğini öne sürdü.

Muhittin Böcek'in de ifadesinde genel merkezden gelen maddi talepler konusunda oğluna "gereğini yap" dediğini doğruladığı fezlekede yer aldı.

VIP ARAÇ, OTOMOBİL, SAAT VE ÇANTA DETAYI

Fezlekede Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın anlatımları da yer aldı. Yalım, Özel'in kullanımına verildiğini belirttiği Mercedes V300 VIP aracın dönüşümü için 170 bin euro + KDV ödediğini söyledi.

Yalım ayrıca Özel'in babası adına alınan VW Taigo'nun 180 bin TL'lik fiyat farkını ödediğini, Özel'in eşi ve kızına çanta gönderdiğini ve 2019'da kol saati hediye ettiğini ifade etti.

HTS VE BAZ KAYITLARI DOSYADA

Yalım, 2023'teki CHP Kurultayı sürecinde 200 bin TL'yi Özel'in Manisa'daki evinin bahçe duvarına poşet içerisinde bıraktığını, 14 Ekim 2023'te ise 1 milyon TL'yi CHP İl Başkanlığı yakınında Demirkan isimli kişiye verdiğini ileri sürdü.

Fezlekede, HTS ve baz kayıtlarının bu anlatımlarla uyumlu olduğu değerlendirmesine yer verildi. Ayrıca 13 Ekim 2023 tarihli olduğu belirtilen mesajda Özel'in Yalım'a, "Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli'de benim arabada benim mavi valizin içerisine koyuver" yazdığı aktarıldı.

ÖZEL'DEN FEZLEKEYE YANIT

Özgür Özel ise hakkındaki fezlekeye ilişkin açıklamasında kurultay dönemindeki harcamaların ortak masraflar kapsamında olduğunu savunarak, "Kurultaya giderken masraflara ortak olmak için 'Para verdim' diyor adam. Vermedi de lanet olsun. Varsayınız ki vermiştir. Birbirimize verdik biz, para birleştirdik. Araç kiraladık falan. Farz edin ki vermiştir. Bunun nesi rüşvet" ifadelerini kullandı.

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