Ambarlı Arıtma Tesisi'nde arıtılmamış atık su deşarjı: İSKİ'ye 8,3 milyon TL ceza

İSKİ'ye Çevre Kanunu kapsamında 8 milyon 391 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.

BAKANLIK İZLEME SİSTEMİNE BAĞLI OLMAYAN HATLAR TESPİT EDİLDİ

İncelemelerde taşkın ve by-pass hatlarında herhangi bir debimetre (akış ölçer) bulunmadığı, ayrıca bu hatların Bakanlığın Sürekli Atıksu İzleme Sistemi'ne bağlı olmadığı belirlendi.

ARITILMAMIŞ ATIK SU DOĞRUDAN DENİZE DEŞARJ EDİLDİ

By-pass hattından alınan atık su numunelerinin analizinde, atık suların herhangi bir arıtma işleminden geçirilmeden doğrudan Marmara Denizi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Çevre Kanunu kapsamında İSKİ'ye 8 milyon 391 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.