Ambarlı Arıtma Tesisi'nde arıtılmamış atık su deşarjı: İSKİ'ye 8,3 milyon TL ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne arıtılmamış atık su deşarj edildiğini tespit etti. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ'ye 8 milyon 391 bin 988 TL idari para cezası uygulanırken, aynı tesise ilişkin üçüncü kez yaptırım kararı alındı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nden Marmara Denizi'ne arıtılmamış atık su bırakıldığı iddiaları üzerine inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde by-pass hattından herhangi bir arıtma işlemine tabi tutulmayan atık suyun doğrudan denize deşarj edildiği belirlenirken, İSKİ'ye 8 milyon 391 bin 988 TL idari para cezası kesildi.
HABERLER VE GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE DENETİM BAŞLATILDI
Basına ve sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekipleri, Haramidere'deki Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Marmara Denizi'nin Ambarlı kıyılarında inceleme gerçekleştirdi.Marmara Denizi'ne atık su deşarjına bir ceza daha!
TESİSTE 4 AYRI DEŞARJ NOKTASI BELİRLENDİ
Yapılan teknik incelemelerde tesise ait dört ayrı deşarj noktası tespit edildi. Bu noktalardan ikisinin Sürekli Atıksu İzleme Sistemi'ne (SAİS) bağlı olduğu ve düzenli ölçüm yapıldığı belirlendi. Diğer iki hattın ise taşkın hattı ve by-pass hattı olduğu tespit edildi.
BAKANLIK İZLEME SİSTEMİNE BAĞLI OLMAYAN HATLAR TESPİT EDİLDİ
İncelemelerde taşkın ve by-pass hatlarında herhangi bir debimetre (akış ölçer) bulunmadığı, ayrıca bu hatların Bakanlığın Sürekli Atıksu İzleme Sistemi'ne bağlı olmadığı belirlendi.
ARITILMAMIŞ ATIK SU DOĞRUDAN DENİZE DEŞARJ EDİLDİ
By-pass hattından alınan atık su numunelerinin analizinde, atık suların herhangi bir arıtma işleminden geçirilmeden doğrudan Marmara Denizi'ne deşarj edildiği tespit edildi. Bunun üzerine Çevre Kanunu kapsamında İSKİ'ye 8 milyon 391 bin 988 TL idari para cezası uygulandı.
TESİS TAM KAPASİTE ÇALIŞIYOR
Bakanlık incelemelerine göre günlük 400 bin metreküp kurulu kapasiteye sahip tesisin tam kapasite çalıştığı, by-pass hattından ise günlük yaklaşık 100 bin metreküp atık suyun denize deşarj edildiği değerlendirildi.
AMBARLI KIYILARINDA YOĞUN KİRLİLİK
Ambarlı sahilinde yapılan incelemelerde, by-pass hattından denize bırakılan atık suyun taşıdığı katı maddelerin kıyıda yoğun kirliliğe neden olduğu gözlemlendi.
AYNI TESİSE ÜÇÜNCÜ KEZ CEZA
İSKİ'ye aynı tesisteki by-pass hattından yapılan arıtılmamış atık su deşarjı nedeniyle daha önce de idari yaptırımlar uygulanmıştı.
İLK CEZA 2025'TE KESİLDİ
26 Mayıs 2025 tarihinde 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında İSKİ'ye 3 milyon 343 bin TL idari para cezası uygulanmıştı.
İHLAL DEVAM EDİNCE CEZA İKİ KATINA ÇIKTI
Atık su deşarjının devam etmesi üzerine 16 Ocak 2026 tarihinde aynı tesise iki kat artırımlı olarak 6 milyon 687 bin TL idari para cezası kesilmişti.
KAPASİTE ARTIRIMI TAAHHÜDÜ VERİLMİŞTİ
Bakanlık tarafından yapılan önceki incelemelerde sorunun arıtma tesisinin kapasitesinin yetersiz olmasından kaynaklandığı belirlenmişti. İSKİ yetkilileriyle yapılan görüşmelerde ise tesisin kapasitesinin artırılacağı yönünde taahhütte bulunulduğu hatırlatıldı.