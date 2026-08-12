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Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlar için başvuru süreci başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlara yönelik başvuruların 1 Eylül 2026'da başlayacağını açıkladı. Başvurular, e-Devlet üzerinden alınacak ve olay tarihinde görev yapılan kurumlar tarafından değerlendirilecek.

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Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlar için başvuru süreci başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlar için başvuru sürecinin 1 Eylül 2026'da başlayacağını duyurdu.

Başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağını belirten Göktaş, düzenlemenin kahraman güvenlik personelinin haklarına yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan kanun kapsamında başvuru sürecinin 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacağını bildirdi.

Başvurular, e-Devlet Kapısı'nda arama bölümüne "3713 Sayılı Kanun Kapsamında Terörle Mücadelede Yaralanıp Malul Sayılmayanlara İlişkin" ifadesi yazılarak gerçekleştirilebilecek.

Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlar 1 Eylül'den itibaren başvuru yapabilecek.Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlar 1 Eylül'den itibaren başvuru yapabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Düzenleme kapsamında;

  • Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile erbaş ve erler,
  • Jandarma Genel Komutanlığı personeli,
  • Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli,
  • Milli İstihbarat Teşkilatı personeli,
  • Emniyet Teşkilatının Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli,
  • Güvenlik korucuları

başvuruda bulunabilecek.

BAŞVURULAR İLGİLİ KURUMLARA YAPILACAK

Başvurular, olay tarihinde personelin bağlı bulunduğu kurumlara yapılacak. İlgili kurumlar, başvuruları yeni kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirecek.

"KAHRAMANLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Bakan Göktaş, açıklamasında devletin terörle mücadelede fedakârlık gösteren güvenlik personelinin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Vatanımız uğruna fedakârlık gösteren kahramanlarımızın her daim yanında olmaya, ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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