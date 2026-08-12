Terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayanlar için başvuru süreci başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni kanun kapsamında terörle mücadelede yaralanan ancak malul sayılmayan vatandaşlar için başvuru sürecinin 1 Eylül 2026'da başlayacağını duyurdu.

Başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacağını belirten Göktaş, düzenlemenin kahraman güvenlik personelinin haklarına yönelik önemli bir adım olduğunu ifade etti.