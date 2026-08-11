Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Yeşilköy Balıkçı Barınağındaki yağmur suyu hattından denize kaçak atık su deşarj ettiği tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ'ye, Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırımla 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.

DENİZ SUYU RENGİNİN KOYULAŞTIĞI BELİRLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl müdürlüğü ekipleri, Yeşilköy Balıkçı Barınağı içerisinden denize atık su deşarjı yapıldığı yönündeki ihbarlar üzerine harekete geçti. Farklı tarihlerde bölgede inceleme yapıldı. İSKİ'ye ait olduğu belirlenen ve denize ulaşan 2 beton borunun çevresinde deniz suyunun renginin koyu olduğu ve yer yer renkli su girişlerinin bulunduğu belirlendi.

(Fotoğraflar: Takvim fotoğraf arşivinden alınmıştır.)

1 MİLYON 678 BİN LİRA CEZA VERİLDİ

Yetkililerle yapılan görüşmeler ve daha önce kaydedilen görüntülerde de söz konusu borular aracılığıyla Marmara Denizi'ne koyu renkli, yağlı su akışının gerçekleştiği tespit edildi. Söz konusu atık su/kaçak deşarjıyla ilgili Çevre Kanunu kapsamında İSKİ hakkında idari işlem başlatıldı. Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içindeki kirlilik nedeniyle iki katı yaptırım uygulanarak İSKİ'ye 1 milyon 678 bin lira ceza verildi.