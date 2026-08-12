Çerçeve yasa umut oldu… Evlat nöbetinde beyaz sayfa: Annelerden “teslim ol” çağrısı
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırıldığını belirterek Muş’ta 259 haftadır eylem yapan aileler, TBMM’de kabul edilen çerçeve yasanın ardından dağdaki gençlere seslendi. DEM Parti binası önünde ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişlerini sürdüren aileler, yeni yasal düzenlemenin eve dönüşler için büyük fırsat yarattığını vurguladı. Yıllardır çocuklarından haber alamayan anne ve kardeşler, devletin sunduğu bu imkandan faydalanarak gençlerin adalete teslim olmasını, ailelerine kavuşmasını istiyor.
Muş'ta yıllardır çocuklarının yolunu gözleyen aileler, TBMM'den geçen çerçeve yasa ile umutlanarak dağdaki evlatlarına çağrı yaptı.
Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten ailelerin DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti 259'uncu haftasında devam etti. TBMM'den geçen, PKK'nın silah bırakma sürecinin hukuki altyapısını oluşturması beklenen çerçeve yasanın ardından aileler, dağdaki çocuklarına güvenlik güçlerine teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Her hafta çarşamba günü parti binası önünde toplanan aileler, evlat hasretlerinin sona ermesini bekliyor. Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan anne ve babalar, "Artık yeter", "Yakamızdan düşün", "Anneler direniyor" yazılı pankartlarla terör örgütüne tepkilerini dile getirdi.
"GELİN TESLİM OLUN"
Oğlu Ersin'den 11 yıldır haber alamadığını belirten anne Ayten Koçhan, evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini aktardı.
Yeni kanuni düzenlemenin dağdaki gençler açısından önemli fırsat olduğunu anlatan Koçhan, "Ben Ersin'in annesiyim. Oğlum 11 yıl önce gitti, o günden bu yana kendisinden hiçbir haber alamıyorum. Oğlum, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, yavrum, artık dön. Bak, biz sevinçliyiz, mutluyuz. Barış yapıldı, sizin yolunuz açıldı. Siz neyi bekliyorsunuz? Gelin, teslim olun. Biz sizin yolunuzu gece gündüz bekliyoruz. Çıkarılan yasa sizin için çok büyük fırsat. Artık yolunuz açıldı. Gelin, teslim olun, ailelerinize kavuşun" dedi.
"SEVİNÇTEN YATAMIYORUZ"
Kardeşi Harun Yılmaz'ın 23 yıl önce dağa götürüldüğünü belirten Mahmut Yılmaz, TBMM'den geçen düzenlemenin kendilerini umutlandırdığını bildirdi.
Annelerin artık ağlamamasını isteyen Yılmaz, "Benim kardeşim Harun 23 yıldır gitmiş. Bu yasanın çıkmış olmasından dolayı çok mutlu olduk. Sevinçten yatamıyoruz. Yasanın yürürlüğe girmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederim. Harun kardeşim, bu yasa çıktıktan sonra artık ailene kavuşabilirsin. Annen, baban seni dört gözle bekliyor. Zaten hepimiz bu yasayı bekliyorduk. Artık ailene, kardeşlerine, komşularına kavuşabilirsin" ifadelerini kullandı.