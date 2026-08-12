Çerçeve yasa umut oldu… Evlat nöbetinde beyaz sayfa: Annelerden “teslim ol” çağrısı

"GELİN TESLİM OLUN"

Oğlu Ersin'den 11 yıldır haber alamadığını belirten anne Ayten Koçhan, evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini aktardı.

Yeni kanuni düzenlemenin dağdaki gençler açısından önemli fırsat olduğunu anlatan Koçhan, "Ben Ersin'in annesiyim. Oğlum 11 yıl önce gitti, o günden bu yana kendisinden hiçbir haber alamıyorum. Oğlum, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan, yavrum, artık dön. Bak, biz sevinçliyiz, mutluyuz. Barış yapıldı, sizin yolunuz açıldı. Siz neyi bekliyorsunuz? Gelin, teslim olun. Biz sizin yolunuzu gece gündüz bekliyoruz. Çıkarılan yasa sizin için çok büyük fırsat. Artık yolunuz açıldı. Gelin, teslim olun, ailelerinize kavuşun" dedi.

Silah bırakma sürecinin hukuki zeminini oluşturan yasanın ardından eylemlerini sürdüren aileler, dağdaki çocuklarına devlete teslim olmaları çağrısı yaptı.