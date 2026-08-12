Son dakika: Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi! AFAD'dan ilk veriler geldi

Elazığ'da 12 Ağustos 2026 akşamı saat 20.40'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez ilçede kaydedilen sarsıntının yerin 8.8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 3.6 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Paylaşılan deprem verilerine göre sarsıntının büyüklüğü 3.6 ML olarak ölçüldü. ML, depremin yerel büyüklüğünü ifade eden ölçüm türü olarak kullanılıyor.

Depreme ilişkin ilk bilgiler şöyle:

BÜYÜKLÜK 3.6 ML YER Elazığ Merkez TARİH 12 Ağustos 2026 SAAT 20.40.11 DERİNLİK 8.8 kilometre

EN YAKIN YERLEŞİM YERİ ÖZTÜRK

Depremin merkezine en yakın yerleşim yeri, yaklaşık 1.93 kilometre mesafedeki Öztürk oldu.

Sarsıntıya yakın diğer yerleşim yerleri ise Mastar, Yukarıbağ, Bağlar ve Yeşilova olarak sıralandı.

Öztürk 1.93 kilometre Mastar 2.82 kilometre Yukarıbağ 2.97 kilometre Bağlar 3.09 kilometre Yeşilova 3.30 kilometre

SARSINTI ÇEVRE İLLERE DE YAKIN NOKTADA KAYDEDİLDİ

Verilere göre depremin merkez noktası Elazığ'a 31.51 kilometre, Tunceli'ye 57.82 kilometre ve Bingöl'e 87.07 kilometre mesafede bulunuyor.

Diyarbakır'a uzaklık 94.09 kilometre, Malatya'ya uzaklık ise 112.94 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Paylaşılan ilk verilerde deprem nedeniyle hasar veya olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi yer almadı.