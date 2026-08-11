Türkiye'den toprak bütünlüğü vurgusu! Siyonist destekçisi Kolombiya’ya sert kınama... "Saldırılara son verin" çağrısı

Türkiye, Kolombiya'nın işgal altındaki Suriye toprağı Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıma skandalına çok sert tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgalini meşrulaştırmaya yönelik olarak Kolombiya tarafından yapılan açıklamayı şiddetle kınıyoruz." denilerek, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 497 sayılı kararı başta olmak üzere, uluslararası hukukun "vahim bir ihlalini" teşkil eden bu minvaldeki münferit çabaların hiçbir hukuki değeri olmadığı belirtildi.