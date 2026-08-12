Sazlıdere’de gece gündüz mesai: İstanbul’un en yüksek ikinci köprüsünde son aşama

İstanbul’a yeni gerdanlık

YÜZDE 80'İ BİTTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026 tarihinde paylaşılan verilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir-Nakkaş kesimindeki en önemli yapı olan köprüde fiziki ilerleme yüzde 80'in üzerine çıktı. D

oğu ve batı yönündeki kulelerin 196 metre yüksekliğe ulaştığı projede, elmas geometrisindeki kule imalatları tamamlandı.

Kanal İstanbul güzergahında inşa edilen ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun en önemli geçiş noktalarından biri olan Sazlıdere Köprüsü’nde çalışmalar aralıksız sürüyor. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)