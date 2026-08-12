Sazlıdere’de gece gündüz mesai: İstanbul’un en yüksek ikinci köprüsünde son aşama
Arnavutköy Sazlıbosna mevkisinde yükselen Sazlıdere Köprüsü şantiyesinde gece karanlığını aydınlatan hummalı çalışmalar dikkat çekiyor. Elmas geometrisindeki 196 metrelik kuleleri ve gerilen eğik askı halatlarıyla belirginleşen yapı, yaklaşım viyadükleriyle birlikte 1 kilometre 618 metrelik toplam uzunluğa sahip olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından projenin büyük oranda tamamlandığı bildirilirken, 8 şeritli dev köprünün İstanbul siluetine kazandırdığı yeni görünüm gece uçuşlarıyla kayıt altına alındı.
Kanal İstanbul güzergahında inşa edilen ilk köprü olma özelliği taşıyan Sazlıdere Köprüsü'nde mesai geceli gündüzlü aralıksız devam ediyor.
YÜZDE 80'İ BİTTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 1 Temmuz 2026 tarihinde paylaşılan verilere göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir-Nakkaş kesimindeki en önemli yapı olan köprüde fiziki ilerleme yüzde 80'in üzerine çıktı. D
oğu ve batı yönündeki kulelerin 196 metre yüksekliğe ulaştığı projede, elmas geometrisindeki kule imalatları tamamlandı.
GECE MESAİSİ İSTANBUL SİLUETİNİ AYDINLATIYOR
Sazlıdere Barajı'nın güneyinde yükselen köprüde, gece saatlerinde şantiyenin farklı noktalarındaki yoğun aydınlatma faaliyetleri dikkat çekiyor.
Havadan çekilen görüntülerde kulelerin çevresindeki çalışma platformları, vinçler ve tabliye imalatları net şekilde görülüyor.
Karanlık arazi içerisinde yükselen aydınlık yapı, çevresindeki Sazlıdere havzası ve uzakta görülen yerleşim yerleriyle birlikte İstanbul'un gece siluetine farklı bir boyut kazandırıyor.
Gece boyunca devam eden çalışmalar, dev köprünün gündüz olduğu kadar gece saatlerinde de büyük bir şantiye alanına dönüştüğünü ortaya koyuyor.
STANBUL'UN EN YÜKSEK İKİNCİ KÖPRÜSÜ
Sazlıdere Köprüsü, kule yüksekliği bakımından İstanbul'un en yüksek ikinci köprüsü unvanını alacak.
Köprünün kuleleri 196 metreye ulaşırken, megakentin mevcut en yüksek köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kule yüksekliği yaklaşık 330 metre seviyesinde bulunuyor.
Sazlıdere Köprüsü'nün 196 metrelik kuleleri, denizden 165 metre yüksekliğe sahip 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile yaklaşık 110 metre yüksekliğindeki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geride bırakıyor.
TOPLAM UZUNLUK 1.6 KİLOMETRE
Tamamlandığında ana açıklığı 440 metre olan gergin eğik askılı bir köprü formuna kavuşacak yapının, ana açıklığının iki yanında 210'ar metrelik yan açıklıklar yer alacak.
Bu bölümlerle köprünün toplam uzunluğu 860 metreye ulaşırken, yaklaşım viyadükleri eklendiğinde toplam uzunluk 1 kilometre 618 metre olarak ölçülecek.
Köprü 46 metre genişliğinde ve 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere toplam 8 şeritli olarak tasarlandı.
Projede toplam 136 eğik askı halatı ve bu halatların bağlanacağı 272 ankraj yer alacak.
Elmas geometrisindeki kule tasarımı sayesinde köprü ayaklarının kanal kesitine etkisinin azaltılması hedefleniyor.
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