Başkan Erdoğan'dan Eren Bülbül ile Ferhat Gedik için anma mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik için anma mesajı yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i şehadetlerinin 9’uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” dedi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik için anma mesajı yayımladı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK MESAJI
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."
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