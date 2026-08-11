Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik için anma mesajı yayımladı.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EREN BÜLBÜL VE FERHAT GEDİK MESAJI



Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı; Eren Bülbül evladımız ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9'uncu yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."