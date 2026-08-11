Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu: Meclis 17 Ağustos'ta toplanıyor

İzmir Valiliği, Çiçek'in yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinin 17 Ağustos saat 10.30'da olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu. "Rüşvet" , "irtikap" ve çeşitli suçlamalar kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ise daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" , "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma","Rüşvet" , "İrtikap" , "Resmi belgede sahtecilik" , "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu. (Fotoğraflar: DHA) MENDERES BELEDİYESİNDE SORUŞTURMA

Meclis, yeni başkan vekilini belirlemek için toplanacak.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı 7 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D. ve Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y. ile sivil vatandaşlar İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.