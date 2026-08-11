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Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu: Meclis 17 Ağustos'ta toplanıyor

İzmir'de “rüşvet” ve “irtikap” soruşturması kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yerine başkan vekili seçilecek. İzmir Valiliği, belediye meclisinin başkan vekilini belirlemek üzere 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü olağanüstü toplanacağını açıkladı.

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Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu: Meclis 17 Ağustos'ta toplanıyor

Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu. "Rüşvet", "irtikap" ve çeşitli suçlamalar kapsamında tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, İçişleri Bakanlığının 8 Ağustos tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldı.

İzmir Valiliği, Çiçek'in yerine başkan vekilinin seçilmesi için belediye meclisinin 17 Ağustos saat 10.30'da olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu. (Fotoğraflar: DHA) Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu. (Fotoğraflar: DHA)
MENDERES BELEDİYESİNDE SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma","Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlarına ilişkin çalışma başlatıldı.

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Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 4 Ağustos'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda Başkan Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ise daha sonra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Emniyet İstihbarat birimleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı 7 Ağustos'ta adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez ve Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.

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Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü S.D. ve Belediye Eski Yapı Kontrol Müdürü H.Y. ile sivil vatandaşlar İ.P. ve A.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlkay Çiçekİlkay Çiçek

BAŞKAN ÇİÇEK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı makamının 8 Ağustos tarihli onayıyla görevden uzaklaştırıldı.

Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu: Meclis 17 Ağustos'ta toplanıyor-5

MECLİS 17 AĞUSTOS'TA TOPLANACAK

İzmir Valiliği, Menderes Belediye Başkan Vekili seçimi için belediye meclisinin olağanüstü toplanacağını açıkladı.

Valilik açıklamasında, "Valiliğimizce, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre, Belediye Başkan Vekili seçimi için, Belediye Meclisinin 17 Ağustos 2026 Pazartesi günü saat 10.30'da Menderes Belediyesi Hizmet Binası Meclis Salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu: Meclis 17 Ağustos'ta toplanıyor-7 Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu: Meclis 17 Ağustos'ta toplanıyor-8 Menderes Belediyesinde başkan vekili seçimi için tarih belli oldu: Meclis 17 Ağustos'ta toplanıyor-9
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