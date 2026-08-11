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İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi: Hangi mahalleler etkilenecek?

İstanbul Fatih'te yaşayanları ilgilendiren su kesintisi için tarih ve saat belli oldu. İSKİ'nin altyapı çalışması kapsamında 7 mahallede su kesintisi uygulanacak. Kesinti 11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayıp 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar sürecek.

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İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi: Hangi mahalleler etkilenecek?

İSKİ, altyapı çalışması nedeniyle Fatih'in 7 mahallesinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İSKİ, Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında montaj ve iyileştirme çalışması yapacak. Çalışmayla altyapının deprem riskine karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

İSKİ, Fatih'te 7 mahallede su kesintisi yapacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)İSKİ, Fatih'te 7 mahallede su kesintisi yapacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kesinti, 11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Böylece bölgede yaklaşık 8 saat su verilemeyecek.

Kesinti 11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.Kesinti 11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.

HANGİ MAHALLELERDE SU KESİLECEK?

Kesintiden Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı ve Seyyid Ömer mahalleleri etkilenecek.

Çalışma, Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında yapılacak.Çalışma, Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında yapılacak.

SORU
CEVAP
Fatih'te neden su kesintisi yapılacak?
Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında montaj ve iyileştirme çalışması yapılacağı için su kesintisi uygulanacak.
Çalışmanın amacı nedir?
Deprem riskine karşı altyapının dayanıklılığını artırmak.
Hangi işlem gerçekleştirilecek?
Esnek boru bağlantı parçası montajı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.
Su kesintisi ne zaman başlayacak?
11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak.
Kesinti ne zaman sona erecek?
12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'da sona erecek.
Kesinti kaç saat sürecek?
Kesintinin toplam süresi 8 saat olacak.
Hangi ilçede kesinti yaşanacak?
İstanbul'un Fatih ilçesinde.
Hangi mahalleler etkilenecek?
Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı ve Seyyid Ömer mahallelerinde su kesintisi yapılacak.
Çalışmayı hangi kurum yapıyor?
Çalışma İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından gerçekleştirilecek.
Çalışma hangi hat üzerinde yapılacak?

elektrik/ kartlar
Kocamustafapaşa Mahallesi'ndeki Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında yapılacak.
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