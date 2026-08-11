İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi: Hangi mahalleler etkilenecek?

İSKİ, altyapı çalışması nedeniyle Fatih'in 7 mahallesinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İSKİ, Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında montaj ve iyileştirme çalışması yapacak. Çalışmayla altyapının deprem riskine karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.

İSKİ, Fatih'te 7 mahallede su kesintisi yapacak. (Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kesinti, 11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Böylece bölgede yaklaşık 8 saat su verilemeyecek.