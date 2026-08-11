İstanbul'da 8 saatlik su kesintisi: Hangi mahalleler etkilenecek?
İstanbul Fatih'te yaşayanları ilgilendiren su kesintisi için tarih ve saat belli oldu. İSKİ'nin altyapı çalışması kapsamında 7 mahallede su kesintisi uygulanacak. Kesinti 11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayıp 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar sürecek.
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İSKİ, altyapı çalışması nedeniyle Fatih'in 7 mahallesinde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İSKİ, Sarayburnu-Münzevi Samatya isale hattında montaj ve iyileştirme çalışması yapacak. Çalışmayla altyapının deprem riskine karşı dayanıklılığının artırılması hedefleniyor.
SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kesinti, 11 Ağustos Salı günü saat 22.00'de başlayacak ve 12 Ağustos Çarşamba günü saat 06.00'ya kadar sürecek. Böylece bölgede yaklaşık 8 saat su verilemeyecek.
HANGİ MAHALLELERDE SU KESİLECEK?
Kesintiden Cerrahpaşa, Haseki Sultan, Kocamustafapaşa, Sümbülefendi, Yedikule, Silivrikapı ve Seyyid Ömer mahalleleri etkilenecek.
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel