Karacellatlar çetesine operasyon: 3 gözaltı poşet poşet zehir
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Karacellatlar suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. M. Ü., M. D. ve F. U. isimli şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, satışa hazır halde alüminyum folyo ve şeffaf poşetlere sarılı toplam yüzlerce gram taş kokain, toz kokain ile metanfetamin ele geçirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, Karacellatlar isimli suç örgütünün uyuşturucu faaliyetlerini gün yüzüne çıkardı.
Başsavcılık talimatıyla harekete geçen ekipler, söz konusu suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda M. Ü., M. D. ve F. U. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
İKAMETTE UYUŞTURUCU ZULASI
Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde saptandı.
Ekiplerin çalışması sonucu, 66 adet alüminyuma sarılı toplam 29 gram taş kokain ile tek parça halinde 31 gram taş kokain ele geçirildi.
ŞEFFAF POŞETLERDE ZEHİR
Aramaların devamında şeffaf poşetler içerisine gizlenmiş uyuşturucu maddeler tespit edildi. Bu kapsamda şeffaf poşet içerisinde 6 gram metanfetamin, 8 gram kokain, 0,55 gram kokain ve 620 gram kokain bulunduğu öğrenildi.
Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.