Bilal Erdoğan gençlere eğitim diplomasisinin küresel rolünü anlattı

"Farklı Coğrafyaları Bir Araya Getirmek: Eğitim Diplomasisi" başlıklı açılış paneline onur konuğu olarak katılan Erdoğan, eğitimin farklı ülkeler ve toplumlar arasında kurduğu bağları ve bu bağların diplomasi açısından taşıdığı önemi değerlendirdi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül ile üniversite ve lise öğrencileri katıldı. Panelde eğitim diplomasisinin kültürler arası etkileşime, karşılıklı anlayışın geliştirilmesine ve farklı coğrafyalardan gençlerin ortak bir zeminde buluşmasına sunduğu katkılar ele alındı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından gençleri diplomasi çatısı altında buluşturan Bosphorus Diplomasi Forumu 2026, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda başladı. Genç Diplomasi Derneği tarafından "Krizler Çağında İnsani Diplomasi" temasıyla düzenlenen forumun açılış panelinde, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan gençlerle bir araya geldi.

Bosphorus Diplomasi Forumu’nda Bilal Erdoğan’dan “gönüllü elçi” mesajı

"TÜRKİYE BUGÜN DÜNYADA EN ÇOK ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÇEKEN ÜLKELER ARASINDA"

Türkiye'de şu anda 350 bine yakın uluslararası öğrenci olduğunu dile getiren İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, "Eğitim diplomasisi dediğimiz zaman, dünyada çok ciddi hareketlilik kazanan, her geçen sene akademik hareketlilikten bahsediyoruz. Bunu bir seviye üzerinde bilim diplomasisi olarak adlandırabiliriz.

Bilim diplomasisi dediğimiz zaman işin içine artık yapılan ortak teknolojik çalışmalar, araştırmalar, kurumlar arası ilişkiler ve irtibatlar da dâhil olmuş oluyor. Ama şu anda 30 milletten misafirin olduğu bir Genç Diplomasi Derneği Forumu'nda aslında eğitim diplomasisinin bir yüzünü de görmüş oluyoruz.

Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında. 350 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye hem misafirperverliğiyle hem refah seviyesiyle hem de üniversitelerinin, eğitim kurumlarının kalitesiyle gelen öğrencilerde çok ciddi memnuniyet bırakan bir ülke.

Bizim vakıf çalışmalarımızda, uluslararası öğrencilere yönelik faaliyetlerimizde ve yurtlarımızda kalan öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşlerde bu memnuniyeti görebiliyoruz. Türkiye'nin dünyada farklı bir şekilde çerçevelenmeye çalışıldığını, özellikle Batı medyaları tarafından, düşünürsek maalesef bu durum Türkiye'nin doğru tanınmasında büyük bir engel teşkil ediyor." dedi.