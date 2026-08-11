Çanakkale'de göçmen kaçakçıları botla yakalandı

BİR HAFTADA 6 BASKIN

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında bölgede 6 ayrı operasyon düzenledi.

Çanakkale’de 31 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik 6 operasyon gerçekleştirildi. (Fotoğraflar: İHA)