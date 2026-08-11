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Çanakkale'de göçmen kaçakçıları botla yakalandı

İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında Çanakkale’de düğmeye basan jandarma ekipleri 6 ayrı operasyona imza attı. Gerçekleştirilen çalışmalarda 59 düzensiz göçmen yakalanırken göçmenleri organize eden 6 zanlı gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 organizatör tutuklandı. Suçta kullanılan 2 araç ile şişme bot ve motoruna el konuldu.

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Çanakkale'de göçmen kaçakçıları botla yakalandı

Çanakkale'de güvenlik güçleri göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu düzenlenen peş peşe operasyonlarda onlarca kaçak göçmen yakalanırken insan tacirleri adalete teslim edildi.

BİR HAFTADA 6 BASKIN

Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında bölgede 6 ayrı operasyon düzenledi.

Çanakkale’de 31 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik 6 operasyon gerçekleştirildi. (Fotoğraflar: İHA)Çanakkale’de 31 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığına yönelik 6 operasyon gerçekleştirildi. (Fotoğraflar: İHA)

BOTLA YAKALANDILAR

Gerçekleştirilen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı saptanan 6 zanlı ile 59 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekiplerin aramalarında kaçakçılık faaliyetlerinde kullanılan 2 araç, 1 bot motoru ile 1 şişme lastik bot ele geçirildi.

Söz konusu araç ve malzemeler yediemin otoparkına teslim edildi.

Operasyonlar neticesinde 59 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı. Operasyonlar neticesinde 59 düzensiz göçmen ile 6 organizatör yakalandı.

4'Ü CEZAEVİNE

Gözaltına alınan 6 organizatör jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yakalanan 59 düzensiz göçmen idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

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