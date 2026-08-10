YÖK düğmeye bastı! Tez ve diploma sahteciliğine ağır ceza: Unvanlar iptal edilecek

Başkasına tez yazdıranın unvanı iptal edilip üniversiteden ihraç edilecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve X'ten alınmıştır.)

YÖK BAŞKANI ÖZVAR DUYURDU

Bilimin ahlak, emek ve dürüstlük zemininde yükseldiğini belirten Özvar, yeni hukuki düzenlemelerle akademik usulsüzlüklere karşı caydırıcılığın en üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti ve şu sözleri kaydetti:

"Bilim ahlak, emek ve dürüstlük zemininde yükselir. Bir akademik unvanın, diplomanın veya bilimsel eserin değeri de arkasındaki emeğin sahiciliğiyle ölçülür.

Akademik dürüstlüğü zedeleyen uygulamalara karşı 7592 sayılı Kanun ile getirilen caydırıcı düzenlemeler, liyakat ve hakkaniyetin korunması yönündeki kararlı mücadelemize güçlü bir hukuki dayanak kazandırıyor.

Başkasının fikrî ve akademik birikimi üzerinden kazanım elde edilmesinin ve akademik çalışmaların ticari bir faaliyete dönüştürülmesinin önüne geçilmesi; hakkıyla üreten genç araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin haklarının, bilimsel saygınlığımızın ve yükseköğretime duyulan güvenin korunması açısından büyük önem taşıyor. Biliyoruz ki bilimin itibarı, akademik emeğin itibarıdır. Onu korumak da hepimizin sorumluluğudur."