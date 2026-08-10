CANLI YAYIN
Geri

YÖK düğmeye bastı! Tez ve diploma sahteciliğine ağır ceza: Unvanlar iptal edilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), akademik dürüstlüğü korumak ve "tez borsası" gibi usulsüzlüklerin önüne geçmek amacıyla 7592 sayılı Kanun kapsamında yeni yaptırımları hayata geçirdi. YÖK Başkanı Erol Özvar, akademide liyakat ve hakkaniyeti koruma kararlılığını vurgulayarak, başkasına tez veya makale yazdıranların unvanlarının iptal edileceğini ve sahte diploma düzenleyenlerin ağır hapis cezası ile karşılaşacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
YÖK düğmeye bastı! Tez ve diploma sahteciliğine ağır ceza: Unvanlar iptal edilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bilimsel çalışmaların ticari faaliyete dönüştürülmesini engellemek ve akademik emeğin saygınlığını korumak amacıyla yürürlüğe giren 7592 sayılı Kanun düzenlemelerini kamuoyuyla paylaştı.

Başkasına tez yazdıranın unvanı iptal edilip üniversiteden ihraç edilecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve X'ten alınmıştır.)Başkasına tez yazdıranın unvanı iptal edilip üniversiteden ihraç edilecek. (Haberin fotoğrafları AA'dan ve X'ten alınmıştır.)

YÖK BAŞKANI ÖZVAR DUYURDU

Bilimin ahlak, emek ve dürüstlük zemininde yükseldiğini belirten Özvar, yeni hukuki düzenlemelerle akademik usulsüzlüklere karşı caydırıcılığın en üst seviyeye çıkarıldığını ifade etti ve şu sözleri kaydetti:

"Bilim ahlak, emek ve dürüstlük zemininde yükselir. Bir akademik unvanın, diplomanın veya bilimsel eserin değeri de arkasındaki emeğin sahiciliğiyle ölçülür.

Akademik dürüstlüğü zedeleyen uygulamalara karşı 7592 sayılı Kanun ile getirilen caydırıcı düzenlemeler, liyakat ve hakkaniyetin korunması yönündeki kararlı mücadelemize güçlü bir hukuki dayanak kazandırıyor.

Başkasının fikrî ve akademik birikimi üzerinden kazanım elde edilmesinin ve akademik çalışmaların ticari bir faaliyete dönüştürülmesinin önüne geçilmesi; hakkıyla üreten genç araştırmacılarımızın ve akademisyenlerimizin haklarının, bilimsel saygınlığımızın ve yükseköğretime duyulan güvenin korunması açısından büyük önem taşıyor. Biliyoruz ki bilimin itibarı, akademik emeğin itibarıdır. Onu korumak da hepimizin sorumluluğudur."

Parayla tez/makale yazan veya yazdıranlara adli para cezası verilecek.Parayla tez/makale yazan veya yazdıranlara adli para cezası verilecek.

YENİ YAPTIRIMLAR NELER?

Akademik Usulsüzlük ve Unvan Kaybı
Tez, makale, kitap veya proje gibi çalışmalarını başkasına yazdırdığı tespit edilen kişilerin akademik derece ve unvanları iptal edilecek. Kendi emeği dışındaki çalışmalarla derece alanlar üniversite öğretim mesleğinden ihraç edilecek ve adli para cezasına çarptırılacak.
Tez Borsası İle Mücadele
Tez ve makale yazımına para karşılığı ya da ücretsiz aracılık eden veya başkası adına bu çalışmaları kaleme alan kişilere 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Tüzel kişilere ise TCK 60 kapsamındaki güvenlik tedbirleri uygulanacak.
Kaçak Yükseköğretim Faaliyetlerine Hapis Cezası
Türkiye'de izinsiz yükseköğretim kurumu veya programı açanlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve adli para cezası; bu kurumların tanıtımını yapanlara ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.
Sahte Diploma Düzenleyenlere Ağır Yaptırım
Yerli veya yabancı üniversitelere ait sahte belge ve diploma düzenleyen ya da kullananlar, TCK 204 "Resmî Belgede Sahtecilik" suçu kapsamında doğrudan ağır hapis cezası ile yargılanacak.

Sahte diploma hazırlayanlar doğrudan hapis cezasıyla yargılanacak.Sahte diploma hazırlayanlar doğrudan hapis cezasıyla yargılanacak.

Başkasına tez veya makale yazdıranlara ne ceza verilecek?
Akademik unvanları ve dereceleri iptal edilir, üniversiteden ihraç edilirler ve adli para cezası alırlar.
Parayla tez/makale yazan veya buna aracılık edenlerin cezası nedir?
Tez borsasında yer alan veya aracılık eden kişilere 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanır.
Kaçak veya izinsiz üniversite açanlara ne gibi yaptırımlar uygulanacak?
İzinsiz kurum açanlara 2-4 yıl, bu kurumların tanıtımını yapanlara ise 1-3 yıl hapis cezası verilir.
Sahte diploma veya belge düzenleyenler nasıl cezalandırılacak?
Resmî belgede sahtecilik (TCK 204) kapsamında doğrudan hapis cezası ile yargılanırlar.
Bu yeni düzenlemelerin hukuki dayanağı nedir ve ne amaçlanmaktadır?
7592 sayılı Kanun; akademik dürüstlüğü, liyakati, emeği ve yükseköğretime duyulan güveni korumayı amaçlar.
Mezun olmadan istihdam fırsatı: Öğrenciler için yapay zeka devrimi
SONRAKİ HABER

Mezun olmadan istihdam fırsatı
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Eğitim

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler