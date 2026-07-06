İzmir'de bir satış kararı daha: CHP'li Urla Belediyesi 8 arsayı ihaleye çıkarıyor

CHP'li Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.)

8 ARSANIN TOPLAM BEDELİ 410 MİLYON LİRA

Satış listesine alınan taşınmazların toplam muhammen bedeli yaklaşık 410 milyon lira olarak belirlendi. Arsaların büyüklükleri 1.523 metrekare ile 2.500 metrekare arasında değişirken, her bir taşınmaz için belirlenen muhammen bedeller 45 milyon 648 bin lira ile 71 milyon 250 bin lira arasında bulunuyor.