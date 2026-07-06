İzmir'de bir satış kararı daha: CHP'li Urla Belediyesi 8 arsayı ihaleye çıkarıyor
İzmir'de CHP'li belediyelerin satış listesi kabarmaya devam ediyor. Mali darboğazı aşmak için taşınmazlarını satışa çıkaran belediyelere Urla Belediyesi de katıldı. CHP'li Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın talimatıyla 8 arsa için ihale kararı alınırken, satıştan yaklaşık 410 milyon liralık kaynak sağlanması hedefleniyor.
İzmir'de son dönemde art arda taşınmaz satışına çıkan CHP'li belediyeler arasına Urla Belediyesi de katıldı. Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın talimatıyla ilçeye ait 8 arsa satış listesine alınırken, 17 Temmuz'da gerçekleştirilecek ihaleden yaklaşık 410 milyon liralık gelir elde edilmesi bekleniyor.
İZMİR'DE SATIŞ LİSTESİNE URLA DA EKLENDİ
İzmir'de mali darboğaz nedeniyle taşınmazlarını satışa çıkaran CHP'li belediyelere Urla Belediyesi de katıldı. Belediye Başkanı Selçuk Balkan'ın talimatıyla Bademler Mahallesi'nde belediyeye ait 8 arsa satışa çıkarıldı.
8 ARSANIN TOPLAM BEDELİ 410 MİLYON LİRA
Satış listesine alınan taşınmazların toplam muhammen bedeli yaklaşık 410 milyon lira olarak belirlendi. Arsaların büyüklükleri 1.523 metrekare ile 2.500 metrekare arasında değişirken, her bir taşınmaz için belirlenen muhammen bedeller 45 milyon 648 bin lira ile 71 milyon 250 bin lira arasında bulunuyor.
İHALE 17 TEMMUZ'DA YAPILACAK
Taşınmazların satışı, 17 Temmuz'da Urla Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. İhale, kapalı teklif usulüyle yapılacak ve en yüksek teklifi veren istekliler arsaların yeni sahibi olacak.
CHP'Lİ BELEDİYELERDE SATIŞ FURYASI SÜRÜYOR
Urla Belediyesi'nin kararıyla birlikte İzmir'de taşınmaz satışına çıkan CHP'li belediyelerin sayısı arttı. Daha önce Buca, Gaziemir, Dikili, Menderes, Güzelbahçe, Çiğli, Bayındır, Ödemiş, Bornova, Çeşme, Karaburun, Torbalı, Kemalpaşa ve Foça belediyeleri de benzer satış kararları almıştı.