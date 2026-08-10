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Konya Cezaevinde isyan iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı! 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığı yönündeki iddialara ilişkin, "Konya Cezaevinde isyan gibi bir durum kesinlikle söz konusu olmayıp, bu tarz haberlerin hiçbir doğruluk payı bulunmamaktadır" açıklamasında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken gerçeğe aykırı paylaşım yaptığı iddia edilen 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Konya Cezaevinde isyan iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı! 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan iddiası (Fotoğraflar: DHA)Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda isyan iddiası (Fotoğraflar: DHA)

CEZAEVİNDE İSYAN ÇIKTI İDDİALARI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta bazı basın yayın kuruluşları ile internet sitelerinde "cezaevinde isyan çıktığına" dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Konya Cezaevinde isyan iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı! 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi-3

"HİÇBİR DOĞRULUK PAYI BULUNMUYOR"

Bu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, "Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Konya Cezaevinde isyan iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı! 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi-4

8 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "isyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklindeki gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına ve adli işlemlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

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Konya Cezaevinde isyan iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı! 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi-6 Konya Cezaevinde isyan iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı! 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi-7 Konya Cezaevinde isyan iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı! 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi-8

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