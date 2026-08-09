“AK Belediyeciliği Yerinde Gör” Başakşehir’de başladı

Başakşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik, kültür, teknoloji ve çevre alanındaki çalışmalarının yerinde incelendiği programda, heyet Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve belediye yetkililerinden projeler hakkında bilgi aldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "AK Belediyeciliği Yerinde Gör" programının ilk durağı Başakşehir oldu. Programa Büyükçekmece'den kanaat önderleri ve muhtarlar katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan 'AK Belediyeciliği Yerinde Gör' programı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Gün boyu süren program kapsamında Bahçeşehir Pazartürk, Bahçeşehir Gölet, Başakşehir Kültür Sanat Merkezi (BKSM), Hayvan Hastanesi, Şamlar İzcilik Alanı, Başakşehir Belediye Binası'ndaki Sanal Gerçeklik (VR) Deneyim Alanı, Üç Harem Sergisi ve Şehir Sanat, Necip Fazıl Kültür Yaşam Merkezi, Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi ile Millet Bahçesi ziyaret edildi.

İncelemelerde Başakşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik çalışmaları, akıllı şehir uygulamaları, teknoloji yatırımları, kültür ve sanat faaliyetleri ile çevre projeleri katılımcılara tanıtıldı. Heyet, projelerin işleyişi ve vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi aldı.