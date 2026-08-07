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Mersin'de eylem hazırlığı! Daltonlar çetesine bir darbe daha: 6 şüpheli tutuklandı

Mersin'de Daltonlar suç örgütü adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi; adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.

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Mersin'de eylem hazırlığı! Daltonlar çetesine bir darbe daha: 6 şüpheli tutuklandı

Türkiye genelinde suç çetelerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, son başarılı çalışma Daltonlar örgütüne yönelik düzenlendi.

EYLEME HAZIRLANDILAR

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince 31 Temmuz'da kente "Daltonlar" suç örgütü adına eylem yapmaya gelen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Mersin'de Daltonlar suç örgütü adına eylem hazırlığında olan 6 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: AA)Mersin'de Daltonlar suç örgütü adına eylem hazırlığında olan 6 şüpheli tutuklandı. (Fotoğraf: AA)

6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA

Çalışma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen D.C, M.C.Ü, C.Y, C.A.İ, S.B.M. ve M.O. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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