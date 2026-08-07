Mersin'de eylem hazırlığı! Daltonlar çetesine bir darbe daha: 6 şüpheli tutuklandı
Mersin'de Daltonlar suç örgütü adına eylem hazırlığında olduğu belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya yükseldi; adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.
Giriş Tarihi:
Türkiye genelinde suç çetelerine yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ederken, son başarılı çalışma Daltonlar örgütüne yönelik düzenlendi.
EYLEME HAZIRLANDILAR
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, başsavcılık talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince 31 Temmuz'da kente "Daltonlar" suç örgütü adına eylem yapmaya gelen 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA
Çalışma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen D.C, M.C.Ü, C.Y, C.A.İ, S.B.M. ve M.O. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel