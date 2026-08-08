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Bakırköy'de kedilere mama verdiği yolu kapattı! Vatandaşı geçirmeyen kadına gözaltı

İstanbul Bakırköy'de kedilere mama verirken sokaktan geçmek isteyen vatandaşların yolunu kesen kadın dehşet saçtı. Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından gözaltına alınan şüphelinin, farklı suçlardan 150 kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

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Bakırköy'de kedilere mama verdiği yolu kapattı! Vatandaşı geçirmeyen kadına gözaltı

İstanbul Bakırköy'de akılalmaz anlar yaşandı. Ataköy civarındaki Mimar Sinan İlkokulu önünde kedilere mama veren kadın, sokaktan vatandaşların geçmesine izin vermedi. Bu sırada yolu kullanmak isteyen vatandaş, kadının saldırısına maruz kaldı.

"BURASI DEVLETİN KALDIRIMI"

Vatandaşı sokağa almayan kadın "Çekil, hayvanlara zarar vereceksin" diyerek bağırmaya başladı. Yaşadığı olay karşısında cep telefonu kamerasını açan vatandaş, "Burası devletin kaldırımı, sizi bana saldırmaktan polise şikayet ederim" dese de kâr etmedi.

Vatandaşın "Bakın hanımefendi önümden çekilir misiniz? Sizi düzgün bir şekilde uyarıyorum" cümlelerine rağmen bağırmaya devam eden kadın sokağın kullanılmasına müsaade etmedi.

Bakırköy'de kedilere mama verdiği yoldan vatandaşı geçirmeyen kadın gözaltına alındı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Bakırköy'de kedilere mama verdiği yoldan vatandaşı geçirmeyen kadın gözaltına alındı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan anlar sosyal medyada paylaşıldıktan kısa bir süre sonra gündem oldu. Kullanıcılardan peş peşe tepkiler gelirken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olaya el attı.

Başsavcılık talimatıyla kedilere mama verdiği gerekçesiyle vatandaşın sokaktan geçmesini engelleyen kadın hakkında işlem başlatıldı. Kadın kısa süre içerisinde gözaltına alındı.

150 OLAY KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İsminin Y.A. olduğu öğrenilen kadın hakkındaki incelemelerde 150 olay kaydı bulundu. İncelemelerde, Y.A'nın bir kısmında şüpheli, bir kısmında ise müşteki olarak yer aldığı; kayıtların "Hakaret, Tehdit, Kasten Yaralama, İftira, Cumhurbaşkanına Hakaret, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma" suçlarına ilişkin olduğu belirlendi.

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Ahsen Kaya
Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel

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