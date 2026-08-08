Mekke'de cuma! Dünya anbean takip etti: İbrahim Anlaşmaları'nı bekleyen İsrail'e şok | Yunan da rahatsız
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın İslam'ın en kutsal şehri Mekke’de cuma günü imzaladığı tarihi 3’lü savunma paktı dünyada geniş yankı uyandırırken İsrail’de ve Yunanistan'da panik havasına yol açtı. Müslüman dünyasının en güçlü üç ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında toplayan anlaşmayı dünya basını anbean takip etti. İbrahim Anlaşmaları hayalleri suya düşen Tel Aviv’de şok etkisi sürerken uzmanlar ve uluslararası medya Mekke Paktı'nın bölgedeki tüm dengeleri değiştireceğine dikkat çekiyor.
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın Mekke'de imzaladığı 3'lü savunma paktı İsrail'de deprem etkisine yol açtı. Dünya basını Mekke'de düzenlenen kritik zirveyi dakika dakika takip ederken Tel Aviv'de ise panik had safhaya çıktı.
"DÜNYANIN EN BÜYÜK 3 MÜSLÜMAN ÜLKESİ İLK KEZ BİRLEŞTİ"
İngiliz merkezli Middle East Eye, cuma günü imzalanan ortak savunma anlaşması için "Dünyanın en büyük üç Müslüman ülkesini ilk kez tek bir güvenlik şemsiyesi altında birleştirdi." ifadelerini kullandı.
Katar merkezli El Cezire ise anlaşmanın uzun zamandır hazırlandığını, müzakerelerin 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye başlattığı soykırımdan sonra başladığını ve ABD ile İsrail'in İran'a karşı açtığı savaş sırasında hız kazandığını belirtti.
ABD gazetesi New York Post, "Müslüman dünyasının en güçlü üç ülkesinin alevler içindeki bir bölgeye karşı güçlerini birleştirmesiyle, önemli bir başka anlaşma daha imzalandı." dedi ve şu ifadeleri kullandı:
"Anlaşma, ABD'nin İran'a açtığı savaş sırasında Tahran ve müttefiklerinin Suudi Arabistan ile diğer Körfez ülkelerini defalarca hedef aldığı bir dönemde geldi. Bu durum küresel enerji piyasalarında şok dalgaları yaratırken Washington'ın geleneksel güvenlik ortaklarının kendilerini korumak için yeni yollar arayabileceği yönündeki endişeleri de artırdı."
İSRAİL'DE ŞOK ETKİSİ: İBRAHİM ANLAŞMASI DEĞİL MEKKE PAKTI
Mekke'de imzalanan anlaşma yıllardır Suudi Arabistan ile İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamak isteyen İsrail'de şok etkisine yol açtı.
Yediot Ahronot gazetesi ittifakın ardında neler yattığını yorumladı ve Eski Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi, kıdemli araştırmacı ve Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde (INSS) Körfez Programı Başkanı Dr. Yoel Guzansky'nin şu ifadelerini paylaştı:
"Bu, İsrail'e karşı bir savaş ittifakı değil ancak yönelimi İsrail karşıtı. Hem Erdoğan hem de Pakistanlılar İsrail karşıtı. Endişe şu ki Suudi Arabistan'ın böyle bir ittifaka girmesi, İsrail'den uzaklaşmasına ve bu ülkelerin baskısı altında İsrail'e karşı daha çatışmacı bir politika benimsemesine neden olabilir."
MEKKE'DE CUMA
İsrail'de Netanyahu yönetimine muhalifliği ile bilinen Haaretz gazetesi ise "İslam'ın en kutsal şehri Mekke'de anlaşmanın imzalanması, üç ülke arasındaki uzun süredir devam eden askeri iş birliğine dayanan bu anlaşmaya sembolik bir ağırlık katıyor." ifadeleriyle anlaşmanın Mekke'de imzalanmasına dikkat çekti.
YUNAN DA RAHATSIZ
Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın "Atina'da rahatsızlık yarattığını" yazdı. "Mekke Anlaşması Atina'da rahatsızlık yarattı" başlığıyla yayımlanan haberde, Yunanistan'ın son yıllarda Suudi Arabistan ile geliştirdiği yakın ilişkilere rağmen söz konusu anlaşmanın Atina'da hayal kırıklığına yol açtığı belirtildi.
Uzmanlar anlaşmanın Mekke'de imzalanmasının yanı sıra cuma günü imzalanmasına da dikkat çekiyor.