New York Post

ABD gazetesi New York Post, "Müslüman dünyasının en güçlü üç ülkesinin alevler içindeki bir bölgeye karşı güçlerini birleştirmesiyle, önemli bir başka anlaşma daha imzalandı." dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Anlaşma, ABD'nin İran'a açtığı savaş sırasında Tahran ve müttefiklerinin Suudi Arabistan ile diğer Körfez ülkelerini defalarca hedef aldığı bir dönemde geldi. Bu durum küresel enerji piyasalarında şok dalgaları yaratırken Washington'ın geleneksel güvenlik ortaklarının kendilerini korumak için yeni yollar arayabileceği yönündeki endişeleri de artırdı."