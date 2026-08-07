İzmit Belediyesi soruşturmasında ruhsat için 30 bin TL’lik zarf iddiası
CHP’li İzmit Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir ifade ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesinde Emre Can Özkar, internet kafesinin ruhsat işlemleri sırasında kendisinden 30 bin TL istendiğini, parayı zarf içinde belediyedeki bir dolaba bıraktığını ve yaşananları cep telefonuyla kayda aldığını öne sürdü. Özkar ayrıca İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kendisiyle birden fazla kez iletişime geçerek görüntüleri istediğini ve ruhsatını askıya almakla tehdit ettiğini iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 6 Ağustos 2026 tarihinde ifade veren Emre Can Özkar, dedesinin üzerine kayıtlı olan internet kafenin ruhsatını ağabeyi Ali Rıza Özkar'ın üzerine geçirmek için İzmit Belediyesi'ne başvurduğunu anlattı.
Gerekli evrakları hazırlayarak belediyeye teslim ettiğini belirten Özkar, evraklarının eksiksiz olmasına rağmen işleminin tamamlanmadığını öne sürdü.
Özkar ifadesinde, ruhsat müdürü Figan Çetin'in kendisine belediyeye para vermesi gerektiğini, aksi halde ruhsatını alamayacağını söylediğini iddia etti.
Paranın ne için istendiğini sorduğunu belirten Özkar, kendisine makbuz verilmeyeceğinin söylendiğini ve internet kafe olması nedeniyle 30 bin TL talep edildiğini ileri sürdü.
"PARAYI ZARFIN İÇİNDE DOLABA BIRAKTIM"
Özkar, söz konusu görüşmeden iki gün sonra 30 bin TL'yi hazırlayarak yeniden İzmit Belediyesi'ne gittiğini söyledi.
İfadesinde, işinin görülmeyeceği endişesiyle parayı zarf içerisinde bir dolaba bıraktığını belirten Özkar, paranın görüntülerde net şekilde görüldüğünü öne sürdü.
Özkar, yaşananları kendisini güvence altına almak amacıyla cep telefonuyla kaydettiğini de ifade etti.
FATMA KAPLAN HÜRRİYET HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA
Emre Can Özkar, İzmit Belediyesi'ne yönelik operasyon öncesinde olayın belediye içinde duyulduğunu, bunun ardından Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisiyle 5'ten fazla kez iletişim kurmaya çalıştığını iddia etti.
Özkar, bazı aramalara cevap vermediğini, gerçekleştirdiği bazı telefon görüşmelerinde ise Hürriyet'in kendisinden görüntüleri kimseye göstermeden kendisine getirmesini istediğini öne sürdü.
Söz konusu görüşmenin bir bölümünü kendisini korumak amacıyla telefonuna kaydetmiş olabileceğini belirten Özkar, kayıtların telefonunun incelenmesi halinde ortaya çıkacağını söyledi.
"RUHSATIMI ASKIYA ALMAKLA TEHDİT ETTİ" İDDİASI
Özkar ifadesinde, Fatma Kaplan Hürriyet ile görüşmeyi farklı gerekçelerle reddettiğini, bunun üzerine internet kafesinin ruhsatının askıya alınmasıyla tehdit edildiğini ileri sürdü.
Özkar, Hürriyet'in kendisine fakülte karşısında bulunan 4 iş yerinin ruhsatını askıya alacağını ve kendi iş yerinden başlayacağını söylediğini iddia etti.
Görüntüleri teslim etmediğini belirten Özkar, daha sonra kendisini müfettiş olarak tanıtan Şaban isimli bir kişinin internet kafeye geldiğini ancak görüntüleri ona da vermediğini ifade etti.
"BU OLAYIN MAĞDURUYUM"
Emre Can Özkar, savcılık ifadesinin sonunda söz konusu olay nedeniyle mağdur olduğunu belirterek ilgili kişilerden şikâyetçi olduğunu söyledi ve serbest bırakılmasını talep etti.
Özkar'ın avukatı Osman Can Ayaz da müvekkilinin beyanlarına katıldıklarını, Özkar'ın olayda mağdur konumunda bulunduğunu savunarak serbest bırakılmasını istedi.
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